Condenaron ex intendente Juan Reggioni: tres años de prisión en suspenso y no podrá ejercer cargos públicos

El exintendente de Fernández Oro, Juan Reggioni, fue condenado a tres años de prisión en suspenso y quedó inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos, luego de que la Justicia lo encontrara culpable de una maniobra con fondos nacionales destinados a construir viviendas.

Todo empezó entre 2014 y 2015, cuando el municipio había firmado un convenio con Nación para levantar doce casas en seis meses. Los fondos iban llegando por etapas, y para destrabar la última parte, Reggioni presentó una declaración jurada falsa asegurando que el 75% de la obra ya estaba hecha. Según se comprobó en el juicio, sólo seis viviendas estaban terminadas o a medio hacer.

Con ese documento trucho, consiguió que se liberara el último pago del plan, aunque él ya no estaba al frente de la comuna cuando se hizo efectivo ese depósito. El juez dejó claro que Reggioni no se quedó con la plata, pero mintió para que se aprobara una rendición de cuentas que no se ajustaba a la realidad.

El plan de viviendas se llamaba ACU994 y estaba pensado para familias de la localidad. La falta de documentación, el desorden en los papeles y la mezcla con otros programas, como “Techo Digno”, hicieron imposible seguir con precisión el destino final del dinero.

El plan era construir 12 casas, pero sólo se terminaron seis: usaron una declaración falsa para cobrar el último pago.

Además de la nueva condena, se sumó a una pena anterior de 1 año y 6 meses, dictada en 2019 por otro caso. En total, el exjefe comunal recibió una pena única de 3 años en suspenso. No irá preso, pero no podrá volver a ocupar ningún cargo público. La Justicia también dispuso que deberá cumplir ciertas reglas de conducta por tres años y hacerse cargo de los costos del juicio.

Mientras tanto, el tribunal pidió investigar si otro exfuncionario, Mariano Lavín, tuvo responsabilidad en la última etapa del plan. Detectaron que su testimonio en el juicio no coincidía con lo que certificó una escribana, y ahora podría enfrentarse a una causa por falso testimonio.