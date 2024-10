Entró y la metió: Inter goleó con un tanto de Lautaro

Empieza una nueva jornada de Champions League que cuenta, inéditamente, con menor protagonismo argentino del habitual. Dentro de los partidos del día destaca la presencia de Lautaro Martínez que entró desde el banco de suplentes para meter el tercero del Inter, que vence 4-0 a Estrella Roja. El Toro, que venía de un doblete por Serie A, se estrenó en la competencia europea ante los serbios. Por su parte, Walter Benítez es titular en el duelo que PSV Eindhoven empata parcialmente 1-1 frente a Sporting Lisboa.

Además, Exequiel Palacios también fue suplente y entró unos minutos en la victoria de su Bayer Leverkusen 1-0 frente a Milan, en tanto que Nicolás Capaldo entró en la última media hora de la goleada recibida por su Red Bull Salzburgo 0-4 ante el Brest en el primer turno.

Luego de su debut contra Manchester City donde consiguió llevarse un empate 0-0, Inter está consiguiendo su primer triunfo en la presente Champions League ante los serbios con goles de Hakan Çalhanoglu, que clavó un tremendo tiro libre a los 11 minutos, y Marko Arnautovic en el complemento y el 3-0 por parte de Lautaro, que ingresó a los 63 minutos de juego y sólo siete después se anotó en la red para el Neroazzurro. El cuarto tanto fue obra de quien inició en reemplazo del argentino, Mehdi Taremi, que se hizo cargo de un penal para redondear la goleada.

TORO, TORO, TORO: Lautaro Martínez convirtió el 3-0 de Inter contra Estrella Roja en la #CHAMPIONSxESPN.



En cuanto a los otros argentinos, fue el estreno de Benítez en la competencia, ya que en la derrota inicial de PSV ante Juventus no formó parte por el nacimiento de su hijo Dionisio. Hoy, su equipo arrancó ganando 1-0 a Sporting con un tanto de Jerdy Schouten, pero los portugueses igualaron sobre el final gracias a Daniel Bragança. Hay que recordar que el arquero de 31 años está en contingencia como uno de los reemplazantes de Dibu Martínez, que por una sanción de FIFA no estará en la próxima doble jornada de Eliminatorias con la Selección Argentina.

Otro de los habituales citados por Lionel Scaloni es Palacios, pero el tucumano no está siendo titular en el mediocampo del Leverkusen y hoy nuevamente arrancó desde el banco en el vigente campeón alemán, ingresando en los últimos diez minutos para las Aspirinas, que se llevaron un importante triunfo 1-0 ante Milan en el Bay Arena con un tanto del nigeriano Victor Boniface al comienzo del segundo tiempo.

El otro argentinos que tuvo participación fue Nicolás Capaldo, pero su RB Salzburgo no parece levantar cabeza. Tras iniciar con un lapidario 0-3 en su visita a Sparta Praga, el conjunto del volante surgido de Boca cayó por 4-0 recibiendo al Brest, que es la antítesis de los Toros Rojos ya que ganaron sus dos encuentros y por ahora se ubican en los primeros lugares de la tabla general. Por ahora el equipo austríaco es el que peor ha arrancado esta nueva edición de la Champions League.

Lluvia de goles en el resto de los partidos

Es un martes cargado de goles en los otros encuentros de UCL. Además de Inter, otros candidatos se están imponiendo en sus respectivos duelos. Manchester City lo abrió de entrada con goles rápidos de Ilkay Gündogan y Phil Foden para terminar goleando 4-0 al Slovan Bratislava en Eslovaquia (Erling Haaland y James McAtee completaron el resultado). Por otro lado Arsenal, uno de los que le disputa el trono de la Premier League, se impuso con autoridad como local ante PSG por 2-0 con goles de Kai Havertz y Bukayo Saka en la primera parte.

Por otra parte, un Barcelona que arrancó cayendo ante Mónaco en el debut no tuvo piedad contra el Young Boys de Suiza y lo goleó 5-0 con dos tantos de Robert Lewandowski, uno Raphinha, Íñigo Martínez y Mohamed Camara, en contra. Además, otro de los que no perdonó fue el Borussia Dortmund, que masacró 7-1 al Celtic en el Signal Iduna Park. Una actuación estelar de Karim Adeyemi, con tres goles, fue complementada con otros dos de Sehrou Guirassy (uno de penal), Emre Can (p) y Lucas Nmecha. Para los escoceses descontó el japonés Maeda.