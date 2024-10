Asamblea de la AFA: qué postura tiene el representante de Neuquén

Este jueves 17 de octubre es una fecha que puede ser clave para el futuro del fútbol argentino. Si bien Talleres, principal opositor a la gestión de Claudio Tapia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), consiguió el apoyo del gobierno de Javier Milei para suspender la asamblea, desde el ente regulador afirman que la misma se realizará de todas formas, pautada para las 16.

En su carácter de asambleista por la Región Patagónica, Néstor Mingot habló con Mejor Informado. "Ayer se hizo una reunión en la cual se realizó un pedido a la Justicia y se tuvo el visto bueno para la asamblea", dijo. Sobre la posibilidad de que el Estado intervenga la AFA, aclaró que lo ve "como una amenaza. No veo por qué no se puede hacer, un solo club está en contra. No es afiliado directo, lo es por medio de la Liga Cordobesa y faltó a su propia asociación". El presidente de la Liga de Fútbol de Neuquén (lifune) será uno de los 65 representantes del Interior.

Entre los puntos más importantes, se confirmará el Comité que tendrá al Chiqui Tapia al frente hasta el 2029. Además, se hablará de la anulación de los descensos y un nuevo formato de torneo con 30 equipos. Por último, se presentará el libro Memoria y Balance para tener el Presupuesto para los gastos generales que tiene la AFA.

Un round clave en la pelea Claudio Tapia-Andrés Fassi.

Otro de los temas, uno de los que generó más polémica, es el cambio estatutario para mudar la sede del emblemático edificio de Viamonte (pasará a llamarse Diego Armando Maradona, quedará para el Consejo Federal y todo lo relacionado al Interior), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al predio de Ezeiza. Desde el Gobierno nacional ven esto como una estrategia para que la Inspección General de Justicia (IGJ) deje de tener injerencia, ya que opera solo en Capital Federal.