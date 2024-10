Claudio "Chiqui" Tapia, reelecto como presidente de AFA

Habrá un nuevo mandato de Claudio Tapia al frente de la Asociación del Fútbol Argentino. El actual presidente fue reelecto por aclamación con el voto favorable de los 44 asambleístas presentes y seguirá comandando el destino del fútbol argentino hasta octubre de 2024. Entre sus vicepresidentes elegidos estarán Juan Román Riquelme, como vice 1° e Ignacio Villarroel (vice de River) como el vicepresidente 2°.

“Que de la mano, del Chiqui Tapia, todos la vuelta vamos a dar”, cantaron en la Asamblea luego de la votación positiva para la reelección del presidente hasta 2029. Previo a eso, y tras presentar una moción opositora para aprobar el balance (punto tratado anteriormente), Rodrigo Escribano, representante de Talleres de Córdoba, presidido por el dirigente opositor Andrés Fassi, se retiró del recinto.

En su discurso previo al comienzo de la Asamblea, Tapia, ya consciente del comienzo de un nuevo mandato al frente de AFA, agradeció a todos los presentes: "Es uno de los días más importantes en el fútbol argentino. Después de todo lo que nos ha costado refundar el fútbol argentino, celebramos la oportunidad de elegir quiénes van a ser los miembros que van a representar en el próximo Comité Ejecutivo" . Además, sacó pecho por su gestión y recordó los momentos de incertidumbre previos a su asunción en 2017: "Refundamos el fútbol argentino. Veníamos de una mal llamada intervención, y FIFA y Conmebol necesitaban que AFA modifique sus estatutos para recuperar la democracia y representatividad de los clubes".

En el aspecto más belicoso del discurso, Tapia le tiró un dardo al gobierno y recordó el famoso 38-38: "En 2017 empezaron a ejercer poder para su beneficio, ahora estamos en una de esas. Algunos actores se equivocaron cuando contaron o se les pegó un voto, tenían mermelada en la mano... Esa elección la ganamos 38-37, no fue 38-38".

Además, usó de ejemplo a Talleres (cuando Escribano todavía estuvo presente) para señalar que la Asamblea se desarrollaba en un ámbito democrático: "Acá nadie presiona a nadie. Vino el dirigente de Talleres que no piensa como nosotros y viene y lo expresa. Esa es la manera de democratizar el fútbol argentino. Tenemos el gran compromiso de hacer un fútbol mejor".

Por último, el reelecto presidente de AFA volvió a proclamarse en contra de las SAD: "Si no fuera por los clubes, a los jugadores no los tendríamos en las selecciones juveniles. No interrumpimos los periodos de formación en las selecciones porque ustedes, los clubes, forman los jugadores. A ellos los vienen a buscar porque los argentinos se forman ganando, compitiendo, desde el barrio hasta el último lugar donde se juega al fútbol", sostuvo.

La nueva lista del Comité Ejecutivo de AFA

Presidente: Claudio Fabián Tapia

Vicepresidentes: Juan Román Riquelme, Ignacio Villarroel, David Luis Garzón, Carlos Montaña, Gabriel Mariano Greco, Javier Treuque

Secretario General: Víctor Blanco Rodríguez

Prosecretario General: Luciano Miguel Nakis

Secretario Ejecutivo: Luis María Chebel

Prosecretario Ejecutivo: Maximiliano Levy

Tesorero: Pablo Ariel Toviggino

Protesorero: Jorge Luis Barrios

Vocales: Mariano Hernán Cowen, Luis Fabián Berlanga, Gonzalo Luis Belloso, Cristian Ariel Malaspina, Marcelo Moretti, Francisco Javier Marín, Marcelo Rodolfo Achile, Guillermo Eduardo Raed, María Sylvia Jiménez, Cristian Brian Prendes

Miembros Suplentes:

Vocales: Eduardo Juan Spinosa, Juan Manuel Cavagliatto, Ignacio Enrique Astore, Luis Fabián Artime, Dante Walter Majori, Jorge Ernesto Miadosqui, Javier Méndez Cartier, José Luis Coutinho, Carlos Daniel Pandolfi, Mario Javier Echeverría