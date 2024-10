Rolando Schiavi duro con Juan Román Riquelme por la llegada de Gago a Boca

No era una novedad la tensa relación que conservan Rolando Schiavi y Juan Román Riquelme. Al Flaco, campeón de la Copa Intercontinental con Boca en 2003, le dolió haber sido despedido del club a fines de 2019, cuando el tándem compuesto por Jorge Amor Ameal y el ahora presidente ganó las elecciones. Ahora, el ex zaguero aprovechó su estadía como panelista en ESPN para lanzarle un dardo a su otrora compañero a raíz de la contratación de Fernando Gago para el cargo de entrenador.

"Espero que lo dejen trabajar tranquilo", fue lo primero que dijo el ex-Newell's cuando le preguntaron sobre el arribo de "Pintita", quien tendrá su debut oficial mañana sábado contra Tigre en Victoria.

Con el cuchillo entre los dientes, y fiel al estilo de juego que tenía como futbolista, Schiavi continuó: "Todos sabíamos lo que pasaba con los otros entrenadores (Sebastián Battaglia, Hugo Ibarra y Jorge Almirón). Un jugador u otro tenían que jugar. Ojalá le den la posibilidad que él (Gago) pueda dirigir a los jugadores, que pueda elegir los refuerzos. Es lo más importante para un técnico. Que un entrenador pueda elegir los refuerzos es fundamental”.

Si bien no puntualizó en nombres propios, es probable que el Flaco haya querido referirse a algunos futbolistas que, pese a ser criticados por una buena porción de los hinchas, recibieron el apoyo del presidente del cuadro de la Ribera.

Por ejemplo, Guillermo Pol Fernández, silbado en reiteradas ocasiones por una parcialidad de La Bombonera, fue catalogado por el Diez como "el jugador más inteligente del fútbol argentino". Algo similar sucedió con Frank Fabra después de su infantil expulsión contra Fluminense en la final de la Copa Libertadores, que le costó la reprobación de la gente, pero mantuvo el respaldo de Riquelme.

No es la primera vez que Schiavi arremete contra la dirigencia de turno luego de que lo apartaran de su rol como entrenador de la Reserva en 2019. Ya había liquidado al Consejo de Fútbol, integrado por Raúl Cascini, Mauricio Serna y Marcelo Delgado -casi todos excompañeros suyos en los planteles de la era Carlos Bianchi-, por la forma en la que lo despidieron.

"No tengo relación con ninguno los que están en el Consejo ni nada...pero sí fueron los que me echaron. Más allá de que tomaron una decisión correcta, porque cuando vos llegás a un club querés a tu gente. Pero las maneras son las maneras, no te tenés que olvidar de lo que pasó antes. Me dolió irme de Boca, pero no por irme, porque sabía que era un cambio normal. Las formas no me gustaron. Con el Chelo eramos socios en un campo. Con Cascini tenía relación, cuatro meses antes había ido al cumpleaños de la esposa en La Plata y Navidad la pasábamos juntos", contó en 2023 durante uno de los programas en ESPN.

A este caldo de cultivo se le agregó el apoyo a la candidatura de Andrés Ibarra a la presidencia en 2023, quien estuvo acompañado por Mauricio Macri, acérrimo contrincante político de Riquelme. Incluso, participó de uno de los spots publicitarios, en el que recordaba el día que jugó con apendicitis en un partido de la Copa Libertadores 2003.

Si bien sus dardos fueron directamente a la cúpula de Brandsen 805, el exdefensor aprobó la llegada de Pintita al corralito de La Bombonera, con quien también compartió el grupo boquense entre 2004 y 2005. "Me gusta como labura, me gustan las formas. No se va a casar con nadie, va a jugar el que mejor esté. Que pongan reglas. Tiene que encontrar funcionamiento y cuenta con los jugadores para hacerlo", concluyó.