Franco Colapinto puede seguir en la Fórmula 1 en 2025: ¿Cuánto hay de cierto?

Franco Colapinto sigue superando las expectativas con su participación en la Fórmula 1 y este sábado trascendió que podría continuar en la máxima categoría en 2025. El medio italiano Sky aseguró que la escudería Racing Bulls le ofreció un asiento para la próxima temporada, presuntamente reemplazando al mexicano Checo Pérez y acompañando al campeón del mundo Max Verstappen.

Desde el debut de Colapinto en Formula 1 en el mes de agosto, el oriundo de Pilar supo llamar la atención dentro y fuera de las pistas, desde sustituyó a Logan Sargeant en el equipo Williams.

El propio James Vowles, jefe del equipo, ya confirmó que Franco no tendrá lugar en 2025 porque ya arregló su alineación con Alex Albon (se estrelló ayer en las pruebas) y Carlos Sainz: “Si no corre en otro lado, estará con nosotros como piloto de reserva y hará pruebas con los monoplazas antiguos para mantenerlo básicamente vigente", aseguró durante la segunda práctica del Gran Premio de México.

James Vowles, jefe de Williams, habló del futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1.

No obstante, cuando le preguntaron a Vowles si hubo charlas con Helmut Marko de Red Bull, el jefe de Williams dijo: “Es una pregunta atrevida, pero en medio de una negociación sensible, es mejor no hablar públicamente". Desde esta respuesta se dispararon las especulaciones sobre el vínculo entre Colapinto y Red Bull.

En este contexto, Sky Sport de Italia aseguró que desde Red Bull ya le hicieron una propuesta al piloto argentino, a quien le asegurarían un asiento en la F1 para 2025 (sin detallar si es para Red Bull o para Racing Bulls, equipo satélite). Además, afirman que la decisión será de Williams, que solo lo dejaría ir mediante una cesión.

Colapinto tuvo un emotivo momento con una hincha de Boca a quien le firmó su camiseta en el Gran Premio de México.

Franco Colapinto en el Gran Premio de México, última práctica libre y clasificación: hora y TV

Sábado 26 de octubre

Práctica libre 3: 14.30 (Argentina) / 11.30 (México)

Clasificación: 18.00 (Argentina) / 15.00 (México)

Domingo 27 de octubre