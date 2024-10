El DT de Independiente rompió el silencio y se refirió a la fiesta de los jugadores

Después del empate 1-1 entre Independiente y Godoy Cruz, el entrenador Julio Vaccari se pronunció sobre el escándalo que involucra a algunos jugadores del club en una fiesta privada en un yate, cuyos videos y fotos se hicieron virales. Vaccari tomó medidas disciplinarias inmediatas, dejando fuera de la convocatoria a Marco Pellegrino y Diego Tarzia, dos de los futbolistas que aparecieron en las imágenes compartidas por Flor Regidor, ex participante de Gran Hermano (Telefe).

“Yo ya sabía lo que había pasado desde el primer día. De hecho, todas las fotos y videos que ahora están subiendo ya me habían llegado antes”, explicó Vaccari, dejando en claro que el club estaba al tanto del episodio desde su inicio.

“Los jugadores son libres pero hay que cuidarse"

Si bien el entrenador reconoció el derecho de los jugadores a disfrutar de su tiempo libre, expresó su desacuerdo con este tipo de situaciones. “ Los futbolistas en su día libre son totalmente libres de hacer lo que quieran. No lo comparto, no me gusta, pero les aconsejo: 'Si quieres salir, fijate la manera, cómo, dónde'. Hoy hay muchas redes sociales, muchos teléfonos, sean vivos”.

El técnico, además, contrastó su estilo de vida con el de los jugadores: “Yo en mi día libre no salgo de mi casa, es un gusto personal. Pero ellos tienen todo el derecho del mundo de hacer lo que quieran siempre y cuando, al momento de entrenar o jugar, rindan y hagan lo que uno les pide”.

Este viernes se difundieron nuevas imágenes de la fiesta, que mostraron a más jugadores de Independiente involucrados. Entre los mencionados figuran Kevin Lomónaco, Ignacio Maestro Puch y Felipe Loyola.