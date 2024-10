Independiente y sus problemas extrafutbolísticos vs. Godoy Cruz: horario y cómo verlo

Independiente de Avellaneda y Godoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza se enfrentarán este sábado, desde las 19.30 en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, en el marco de la fecha 19 de la Liga Profesional 2024. El Rojo busca volver a ser verdugo de los cuyanos, a quien había eliminado de la Copa Argentina 2024 dos meses atrás.

El Rojo, por el torneo local, no pierde desde la fecha 8 y lleva una racha de diez partidos sin conocer la derrota. En ese periodo, igualó en 6 oportunidades y ganó en 4 ocasiones. En su última presentación venció a Lanús por 2 a 0 en la Fortaleza y antes venía de ganarle a Riestra 3 a 1. Esto le ha permitido salir de la zona baja tras un mal arranque de campeonato y ubicarse hoy en la parte alta de la tabla en el puesto 12º con 25 puntos.

Aunque en las últimas horas, las noticias del Diablo pasaron por cuestiones que no tienen que ver con el rectángulo de juego. Ayer viernes volvieron a sacudirse las aguas con una interna del plantel profesional: dos titulares fueron borrados por motivos extra-futbolísticos y no serán de la partida este sábado. Si bien venían siendo piezas importantes el esquema de Julio Vaccari, tanto Marco Pellegrino como Diego Tarzia recibieron un apercibimiento de parte del club y no integran la lista de convocados.

En un clima enrarecido Independiente será local de Godoy Cruz Antonio Tomba

Por su parte, Godoy Cruz viene de vencer 2 a 0 a Newell's Old Boys de Rosario en el Malvinas Argentinas. Antes de eso, había igualado 1 a 1 ante San Lorenzo en los minutos que restaban del duelo suspendido de la fecha 3 y conseguido una victoria importante por 1-0 frente a Gimnasia en el Bosque. De esta manera, el elenco mendocino llegó a su cuarto encuentro en fila sin derrotas, ya que también empató con Huracán en la fecha 16, y se ubicó en el puesto 9º.