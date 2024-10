France Football explicó por qué Vinicius no ganó el Balón de Oro

Vinicius Jr. y Real Madrid se plantaron fuerte contra France Football al enterarse que el veloz delantero brasileño no iba a ganar el Balón de Oro 2024, que finalmente se quedó en manos del español Rodri Hernández. A diferencia de premiaciones anteriores, en esta edición no se revelaron todos los votos sino que los propios capitanes y periodistas seleccionados los dieron a conocer por su cuenta.

Este martes Vincent Garcia, redactor jefe de France Football habló en el canal de L'Équipe y explicó el motivo que le sacó de las manos el Balón de Oro 2024 a Vinicius Jr.: "A él lo perjudicaron Bellingham y Carvajal", soltó.

"Evidentemente, Vinicius seguramente sufrió la presencia de Bellingham y Carvajal en el top 5 porque, matemáticamente, eso le quitó algunos puntos", argumentó. En esa línea, planteó que ese reparto de puntos "también resume la temporada del Real Madrid, que llevó entre 3 y 4 jugadores y los jurados repartieron sus decisiones entre ellos, lo que benefició a Rodri", explicó Garcia.

El faltazo de Vinicius y Real Madrid: "Quedé muy desagradablemente sorprendido con su ausencia"

Además, Vincent Garcia habló sobre el momento en que el Real Madrid entendió que Vinicius no había ganado el Balón de Oro: "Tuve mucha presión del Real Madrid pero, como ocurre con otros clubes, siempre fui claro, justo y quizás mi silencio los llevó al límite. Pero fue igual que con los demás. Quedé muy desagradablemente sorprendido con su ausencia".

Por ese mismo motivo, lamentó que el Merengue hable de engaños: "Fuimos muy claros con ellos y con todos los demás clubes. Este año, el ganador y el galardonado no iban a ser notificados. Pensé que todos habían aceptado pero en el último momento, no sé por qué, quisieron cambiar la regla. Cuando el Real Madrid tomó su decisión, no estoy seguro de que no hubiera habido una parte de desengaño".

La foto que publicó Vinicius con el plantel de Real Madrid tras perder el Balón de Oro 2024: "Juntos", dice al pie.

"Una derrota electoral y una derrota moral"

El medio galo L'Équipe, dueño de France Football y organizador del Balón de Oro, publicó un editorial firmado por Vincent Duluc en el que critica la decisión del Real Madrid de no acudir a la gala. "Una derrota electoral y una derrota moral", es el título de un artículo en el que Duluc escribe: "El Real Madrid, que no acepta que no se sepa de antemano el ganador, ni que no sea él, acabó negándose a venir por el rumor de la derrota de Vinicius, tomando como rehén a sus otros ganadores, Carlo Ancelotti y Kylian Mbappé, en particular".

Y prosigue el medio francés con otra frase igualmente dura: "El club madrileño optó, sin clase, por pisotear este valor del deporte que consiste en respetar a sus ganadores". Todo indica que el enfrentamiento entre el Merengue y los franceses solo acaba de comenzar.

Por su parte, Vinicius respondió desde sus redes sociales a la derrota en el Balón de Oro 2024: "Lo haré 10 veces si es necesario. Ellos no están preparados", escribió en Twitter. Este martes, publicó la foto con todo el plantel, su entrenador Carlo Ancelotti y el presidente Florentino Pérez, con el mensaje: "Juntos".

Dibu Martínez se llevó una vez más el Lev Yashin

El arquero de la Selección Argentina se convirtió en el primer arquero en la historia en ganar dos veces seguidas el galardón Lev Yashin. Luego de quedarse con el trofeo en 2023, volvió a repetir y es nuevamente elegido el Mejor Arquero del Mundo.

Con una nueva Copa América con la albiceleste y una temporada fenomenal en Aston Villa, donde fue clave en el retorno del equipo a competir en Champions League tras 41 años, una vez más el marplatense se quedó con el reconocimiento superando en la votación a Lunin, Unai Simón, Donnarumma y Maignan.

El arquero multicampeón con la Selección Argentina habló al recibir el premio y expresó su gratitud: "Es un honor estar nuevamente acá. Quiero agradecerle a la Selección Argentina y al Aston Villa". Entre los mencionados, el que tuvo una distinción especial fue Lautaro Martínez, encargado de darle el Trofeo Lev Yashin: "Muy agradecido a todos y al Toro que hizo el gol en la final", dijo el Dibu. "Es enorme ganar este premio dos veces y jamas pensé en ganar el premio dos veces seguidas al mejor arquero", agregó además el marplatense.