Boca: Las bajas que tiene Fernando Gago para el duelo ante Lanús

En el que será su cuarto encuentro al mando de Boca, el objetivo para Fernando Gago es levantar el nivel de un equipo que aún no ganó desde que él se sentó en el banco y se fue reprobado por su público luego del 1-1 ante Deportivo Riestra en La Bombonera. En el horizonte está Lanús, rival ante el que Pintita deberá pensar un equipo con cinco bajas entre lesionados, sancionados y un "castigado".

Las mayores preocupaciones son en torno a los lesionados. La última mala noticia fue el parte médico de Cristian Lema, que tiene una lesión ligamentaria en su tobillo izquierdo y se perderá el resto del año. Otro que no contará para Gago ante Lanús es Lucas Janson, que tiene un desgarro en el posterior, en tanto que dos nombres pesados como Miguel Merentiel (no jugó ante Riestra por una distensión en el aductor) y Kevin Zenón (se recupera de un esguince de tobillo) tampoco serán de la partida.

Por otra parte, el otro que estará afuera del próximo encuentro por Liga Profesional será Pol Fernández, que se fue expulsado el domingo ante el Malevo y no va a estar disponible para la visita a La Fortaleza. Por último, otra de las bajas casi confirmadas tiene que ver con Cristian Medina: en el cuerpo técnico no cayó nada bien su pedido de no jugar ante Gimnasia (LP) por Copa Argentina por la oferta que había presentado Fenerbahçe para llevárselo y que el Consejo del Fútbol había dejado "stand by". Todo indica que el volante no volvería a ser utilizado.