Los dos delanteros de jerarquía que podrían llegar a River en 2025

Tras la eliminación de River Plate en las semifinales de Copa Libertadores ante Atlético Mineiro, la falta de gol fue una de las causas que Marcelo Gallardo puso sobre la mesa en el análisis post partido y todo indica que pensará en refuerzos para el 2025. En ese contexto, hoy el periodista Diego Latorre dio dos nombres de jerarquía que podrían reforzar al Millonario desde el año que viene.

"A mí un amigo que tiene algo de información me dice que pueden llegar Icardi o Alario", fue el bombazo del ex futbolista y actual periodista de ESPN que generó la sorpresa de sus compañeros en el piso. El delantero ex Inter de Milán tiene contrato hasta 2026 con el Galatasaray de Turquía, en tanto que el ex River milita actualmente en Inter de Porto Alegre tras un paso por el fútbol alemán.

Por el comentario de Diego Latorre sobre la posible llegada de Mauro Icardi o Lucas Alario a River pic.twitter.com/E1fPsfTyfx — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 31, 2024

Los rumores de la llegada de un '9' están directamente relacionados con el momento de Miguel Borja, que después de un gran registro goleador en la primera parte de 2024 no mantuvo su capacidad goleadora desde que Gallardo es el DT de River y, ya desde hace algunos partidos, es apuntado por el hincha riverplatense. De darse la salida del colombiano, haría lugar para alguno de los centrodelanteros mencionados por Latorre.