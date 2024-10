Qué dijo el jefe de Williams sobre la continuidad de Colapinto en F1

No es noticia que en Williams están muy conformes con lo demostrado por Franco Colapinto en sus primeras tres carreras de Fórmula 1. Si bien ya sabe que no tendrá titularidad en el equipo británico en 2025, el argentino llamó la atención en Sauber y Racing Bulls, algo que le podría abrir las puertas para la siguiente campaña. Sobre esto habló James Vowles, jefe del equipo del piloto argentino, y dio su parecer sobre su futuro.

El ingeniero del Williams dialogó en Beyond The Grid Podcast (medio oficial de la escudería) y, sin escatimar elogios, brindó detalles sobre el futuro de Colapinto. "Lo primero y más importante es que Franco es digno de ser piloto de F1, así que haremos lo que tengamos que hacer para que funcione en ese sentido", expresó Vowles. Según la prensa, el argentino de 21 años aparece entre las opciones de Sauber, y estaría compitiendo por un puesto con el finlandés Valtteri Bottas y el joven brasileño Gabriel Bortoleto.

El británico no se animó a augurar una posible definición del futuro de Colapinto y afirmó que, con la actualidad de la Fórmula 1, podría pasar cualquier cosa: "No estoy seguro de dónde se encuentra Sauber en su toma de decisiones, y no estoy seguro de dónde se encuentra VCARB, pero lo que sí sé es esto: tomen los últimos 12 meses y díganme si alguien logró predecir algo de lo que iba a suceder, porque yo no lo hice".

Hay que recordar que si el piloto argentino no es titular en 2025, será piloto de reserva en Williams, lo que le permitirá trabajar con autos de dos temporadas atrás, sumar horas en el simulador y, más importante aún, tener la chance de salir a la pista en caso de que los pilotos titulares no estén disponibles.