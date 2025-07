Histórico regreso: el Cosmos de Pelé vuelve al fútbol profesional en 2026

Después de años sin actividad oficial, el mítico Cosmos reaparecerá en el mundo del fútbol profesional a partir de 2026, con un giro inédito en su identidad: ya no representará a Nueva York, sino que se instalará en Paterson, Nueva Jersey, donde buscará reconstruirse desde las bases. El club de Estados Unidos, recordado por haber contado con la estrella brasileña en la década del 70, volverá a competir de manera profesional en la USL League One, tercera categoría del fútbol nortemaricano, a partir de marzo del próximo año. El regreso es impulsado por North Jersey Pro Soccer, un grupo inversor que adquirió los derechos de la marca y la mayoría de sus acciones .



Baye Adofo-Wilson, líder del nuevo proyecto, encabezará esta transformación junto a Rocco Commisso, quien también dueño de la Fiorentina. Este nuevo esquema dirigencial también incluye a Erik Stover, con pasado en los Red Bulls y en el Cosmos de 2010, quien tendrá un rol clave en lo operativo y lo deportivo. En dicho año, el empresario británico Paul Kemsley se hizo con los derechos de la institución y la refundó con la ilusión de jugar en la MLS. Lograron inscribir al equipo en la North American Soccer League, que en ese entonces era la segunda categoría del fútbol estadounidense, y pudieron ser campeones en tres oportunidades de la Soccer Bowl, pero como la Major League Soccer no cuenta con descensos nunca pudieron ascender. En 2015 tuvieron el fichaje estrella de Raúl González Blanco, pero en el año 2017 la NASL cerró por motivos económicos y la institución quedó sin plaza.

Ya sin Pelé, pero con Franz Beckembauer, el Cosmos jugó a fines de los 70 ante Cipolletti en La Visera

Ahora, de cara a un 2026 que lo volverá a tener en el plano profesional, los nuevos dueños del club tomaron una importante decisión para renovar las energías: abandonar la sede en Nueva York para jugar en Nueva Jersey, y la mudanza al Hinchliffe Stadium, con capacidad para 7.800 hinchas, representa un cambio simbólico y estructural. Ese estadio, reabierto en 2023 tras una inversión de 110 millones de dólares, supo albergar equipos icónicos como los New York Black Yankees de béisbol y los New Jersey Eagles de fútbol americano.



Además de su retorno en el ámbito masculino, el club planea presentar un equipo femenino en 2027 que competirá en la USL Super League, categoría máxima del fútbol femenino de Estados Unidos, ampliando su presencia en el deporte profesional. El nuevo Cosmos priorizará la formación de juveniles antes que la contratación de grandes nombres, y en esa línea, Giuseppe Rossi, exgoleador con trayectoria en Europa y oriundo de Paterson, será el vicepresidente y director deportivo.