Escándalo en Godoy Cruz: Oldrá habló sobre su salida y la polémica por apuestas dentro del plantel

Tras la derrota de Godoy Cruz ante Platense el pasado lunes, Daniel Oldrá le dijo adiós a la dirección técnica del Tomba. Esta decisión empezó a levantar una tremenda polémica por los supuestos motivos de la renuncia: el DT habría tomado la decisión luego de descubrir que varios de sus futbolistas estaban involucrados en apuestas ilegales.

Si bien no confirmó ni denunció nada, Oldrá habló en el medio Dos de Punta expresando su decepción luego de su renuncia: "Uno cree en la inocencia del futbolista, que van todos atrás de una pelota. Sinceramente no puedo creer lo otro, se dicen un montón de cosas y eso me hace ruido", expresó el Gato.

Oldrá renunció tras la derrota ante Platense (Foto: Minuto Uno)

Además, dio su visión sobre el fútbol actual ante la consulta sobre el conflicto con las apuestas ilegales: “Se perdió la esencia. El fútbol de hoy no es el mismo que el que teníamos antes en el barrio, en el potrero. Lamentablemente es así”, comentó el DT, que culminó su quinta etapa en Godoy Cruz. Y concluyó: “Lo hizo Riestra y nadie dice nada. A mi no me corresponde decir nada porque en el fútbol argentino está todo instalado. Se dicen un montón de cosas pero se perdió la pasión lamentablemente y las cosas han ido para otro lado. Si no creo en mis futbolistas, no puedo estar más en el fútbol".

Godoy Cruz y apuestas ilegales: el conflicto y los apuntados

Más allá de las declaraciones de Oldrá, el problema que decantó en la renuncia del técnico tendría involucrados a cuatro futbolistas que apostaban en contra de su equipo, que habrían sido separados del plantel luego de que otros tres compañeros los descubrieran. El estallido habría sido luego de la derrota 4-1 ante Boca en La Bombonera y la Justicia ya inició una investigación sobre el tema.

A pesar de estar en puestos de Copa Sudamericana (supo estar en posición de Libertadores) la mala racha que atraviesa el equipo, que no gana desde el 20 de octubre, precipitó la salida del técnico, . Desde esa fecha, el equipo empató frente a Independiente y Atlético Tucumán y cayó en los últimos encuentros frente a Boca, Talleres y Platense. A la espera de un comunicado por parte de Godoy Cruz sobre el conflicto de las apuestas, el manto de la sospecha circula dentro del plantel.