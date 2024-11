Quiénes son los dos argentinos candidatos al premio Puskás

El premio The Best tendrá presencia argentina asegurada: el Premio Puskás contará con la participación de Alejandro Garnacho y Walter Bou entre sus nominados. Los delanteros argentinos del Manchester United y Lanús, respectivamente, son de los once nominados al mejor gol del año en el marco de la gala de los premios que entrega FIFA a fin de año.

El tanto del juvenil de la Selección Argentina fue hace un año y pocos días, el 26 de noviembre de 2023, frente al Everton en un partido de Premier League que el United ganó 3-0. Como no llegó a la elección del año pasado, fue considerado para esta gala y será uno de los once nominados, comptiendo con el tanto que Bou le marcó a Tigre el 4 de agosto pasado en el 3-2 de Lanús ante Tigre en los últimos instantes del partido.

La chilena de Garnacho ante Everton:

Este tanto del español nacionalizado argentino ya tiene un premio en su haber: fue elegido el Mejor Gol de la Temporada 2023/24 por la Premier League. El Bichito tomó como venía un centro desde la derecha y desató la locura de los fanáticos Red Devils presentes en Goodison Park.

¡ESTÁS LOCO, ALEJANDRO! ¡GOLAZO INFERNAL DE GARNACHO PARA MARCAR DE CHILENA EL 1-0 DE MANCHESTER UNITED VS. EVERTON EN LA #PREMIERxESPN!

El golazo espectacular de Bou frente a Tigre:

El gol del atacante de Lanús, además de estético, tuvo un valor importante porque fue para un agónico triunfo 3-2 del Granate en los últimos instantes del duelo ante Tigre. Bou recibió una pelota elevada apenas afuera del área y, de espaldas, la controló con el pecho y ejecutó una chilena perfecta que se clavó en el palo lejano del arquero Kevin Zenobio, que solamente atinó a mirar.

¡¡OLOR A PUSKAS EN LA FORTALEZA!! ¡¡POR FAVOR, BOU!! EL GOL DEL AÑO PARA EL 3-2 AGÓNICO ANTE TIGRE.



¡¡OLOR A PUSKAS EN LA FORTALEZA!! ¡¡POR FAVOR, BOU!! EL GOL DEL AÑO PARA EL 3-2 AGÓNICO ANTE TIGRE.

Cambios en el Puskás para 2024

El galardón se ha renovado para este año y será solamente entregado para el fútbol masculino, dejando de incluir al femenino y otras ramas, que pasarán a tener su premio de forma independiente. "El Premio Puskás se otorgará al autor del mejor gol del fútbol masculino, con independencia del campeonato o la nacionalidad. A fin de homenajear el mejor gol de cualquier liga femenina del planeta, se hará entrega por primera vez del Premio Marta, bautizado en honor a la leyenda brasileña", fue el mensaje de FIFA.

El Premio Puskás, instaurado en 2009 en homenaje al legendario Ferenc Puskás, se otorga al gol más destacado de la temporada basándose en criterios como su estética, relevancia dentro del partido y respeto al juego limpio. Esta vez, y por segunda vez en la historia, un argentino podría hacerse con el reconocimiento.