Así fue el choque de Colapinto en la qualy del Gran Premio de Brasil de la F1

Franco Colapinto, piloto argentino de Williams, sufrió un accidente y quedó eliminado en la Q1, en la complicada clasificación del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1, que se postergó para el domingo a la mañana por las fuertes lluvias en San Pablo.

Bajo un diluvio, cuando promediaba la qualy, el joven pilarense -quien había registrado el noveno mejor puesto hasta ese momento- perdió el control del auto, hizo un trompo y chocó contra las barreras. Justo, en la misma curva en la que antes tuvieron incidentes Liam Lawson (Racing Bulls) y Guanyu Zhou (Sauber).

A raíz de este accidente de Colapinto, inmediatamente hubo bandera roja y la qualy se frenó unos minutos. Afortunadamente, el piloto argentino se retiró del vehículo por sus medios y no resultó herido. Más adelante, Carlos Sainz (Ferrari) y Lance Stroll (Aston Martin) también sufrieron accidentes.

Qué dijo Colapinto por su choque

Franco Colapinto lamentó su accidente en la clasificación en Brasil, reconoció que fue un error propio y le pidió disculpas a Williams: "No sé bien qué pasó. Tuve un poco de wheel-spin. Irrecuperable. Estaba muy triste. Perdón para el equipo, que tienen mucho trabajo. No sé si van a llegar a la carrera o no. Una pena. A ver si podemos hacer algo para después".

"Una pena. Un error. Mil disculpas al equipo. Fue un error 100 por ciento mío. Bastante triste, pero bueno. Hay que pensar en la carrera, si podemos llegar a largar... Es lo que más quiero. Ahora a trabajar e intentar largar la carrera. Mil disculpas al equipo. Un error que no tendría que haber ocurrido", sentenció, apenado.