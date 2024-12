El árbitro del Vélez-Huracán de 2009 recordó el polémico partido

Este fin de semana vuelven a verse las caras dos equipos que supieron definir mano a mano un campeonato en 2009. El domingo Vélez y Huracán se disputarán la Liga Profesional en el José Amalfitani, con Talleres también como contendiente al título. Dentro del contexto, fue inevitable recordar el Clausura 2009, donde el Fortín se impuso 1-0 para gritar campeón con un polémico arbitraje de Gabriel Brazenas.

En aquella ocasión, el conjunto de Liniers llegaba un punto por detrás del Globo y tenía que ganar obligadamente en la última jornada para ser campeón. A falta de 8 minutos para el final de aquel partido, un pelotazo frontal al área de Huracán generó una acción de disputa entre el arquero quemero, Gastón Monzón, y el delantero de velezano, Joaquín Larrivey. El balón quedó suelto tras un choque, en el que todo el conjunto de Parque Patricios reclamó falta del atacante, y Maxi Morález aprovechó para convertir el gol que le dio el título Vélez.

Sobre aquel partido, Brazenas sostuvo que su arbitraje no fue determinante en el resultado final del encuentro: "No siento que lo haya c... a Huracán en el 2009. Es más, Carlos Babington en un reportaje hace poco ratificó que hubo errores para todos lados y que no hubo ánimos de perjudicar a nadie. El fútbol da para esto: el ida y vuelta, ser muy subjetivo. Yo sentí que cobré lo que vi en la cancha", dijo.

El juez justificó su accionar y describió lo que vio en aquella jugada: "Es un pelotazo que viene de costado donde van 2 jugadores a disputar el balón en una final de campeonato con una cancha resbaladiza". Además, recordó una acción polémica donde admite que no le cobró un claro penal a Vélez: "La misma jugada pasó minutos antes donde ‘Chiche’ Arano le hizo un terrible penal a ‘Poroto’ Cubero. No lo cobré porque entendí que no era, para mí fueron a disputar un balón y sancioné lo mismo en las 2 jugadas".

Quién dirigirá Vélez-Huracán

A más de 15 años de aquel recordado partido, la reedición de una última fecha de torneo con el Fortín y el Globo peleando por consagrarse ya conoce a su árbitro designado. El mismo será Facundo Tello, mundialista en 2022. Lo acompañarán Ezequiel Brailovsky y Maximiliano del Yesso como líneas y Leandro Rey Hilfer como cuarto árbitro. En el VAR, por su parte, estarán Lucas Novelli y Lucas Germanotta (AVAR).