Bomba en San Lorenzo: afirman que Marcelo Moretti podría pedrise licencia

Después de cerrar el año con una derrota ante Tigre que derivó en la ira de la gente post partido, San Lorenzo podría terminar el año sin su presidente en el cargo. Y es que, a raíz de esta crisis de la institución, Marcelo Moretti podría pedirse licencia, algo que le habrían sugerido otros miembros de su propia Comisión Directiva, para descomprimir un poco la situación de tensión, sobre todo con el público del Ciclón.

Luego de unas declaraciones que no cayeron bien en el hincha antes de la derrota del viernes, la furia de varios simpatizantes azulgranas que se quedaron en el estadio descargando su enojo con cánticos insultantes a los directivos, además de actos de vandalismo que incluyeron la rotura de instalaciones y un ambiente de revuelta generalizada, varios miembros de la directiva se reunieron el día después. La conclusión fue el pedido de licencia para un Moretti que en estos momentos se encuentra evaluando tomar esta decisión.

uD83DuDDE3? MORETTI ANALIZA UN PEDIDO DE LICENCIA uD83DuDD34uD83DuDD35@tonyarrighi profundizó en la medida que le aconsejaron sus pares de la comisión directiva al presidente del Ciclón y detalló quién podría tomar el mando del club en caso de concretarse la licencia. pic.twitter.com/sfNEVp7fkz — TyC Sports (@TyCSports) December 16, 2024

Con un enero por delante donde se espera que caigan inhibiciones de distintos jugadores por montos que el Ciclón no puede afrontar, más la sinceridad sobre un "mercado austero" en cuanto a las incorporaciones no hacen que el panorama sea para nada alentador en un 2025 en donde San Lorenzo deberá encontrar el rumbo para no correr el riesgo de descender. Ante la posibilidad del alejamiento del presidente, se especula con que el vicepresidente Néstor Navarro asuma las facultades por algún tiempo, aunque no se descarta que lo haga otro miembro de la CD.

La explosión de los hinchas del Cuervo contra la CD

Ya desde antes del partido, el clima no era el mejor. La gente recibió al equipo con el "basta de fracasados, jugadores mediocres, San Lorenzo es un grande, queremos ser campeones" que viene sonando desde hace algunos encuentros. Una vez consumada la derrota ante Tigre, el Nuevo Gasómetro fue una caldera: primero, los insultos y la reprobación al equipo, pero luego vino lo más complicado.

El escándalo mayor ocurrió en las inmediaciones del Pedro Bidegain. Una buena cantidad de hinchas del Ciclón cantaron por un nuevo llamado a elecciones, además de insultar a la dirigencia. El "que se vayan todos", otro grito de guerra, se hizo escuchar mientras la temperatura aumentaba: hubo daños a las instalaciones y un ambiente de tensión total en el que tuvieron que intervenir las fuerzas policiales.