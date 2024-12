Mientras aguarda por su futuro en F1, Franco Colapinto habló de su nuevo deporte

A la espera de la definición de su futuro en la Fórmula 1 para el 2025, Franco Colapinto aprovechó sus vacaciones en Buenos Aires para descubrir un nuevo deporte que lo tiene entusiasmado. Durante una entrevista, el piloto argentino habló sobre cómo su reciente acercamiento al golf, una actividad que descubrió en los últimos días.

“No había jugado al golf nunca, empecé hace unas semanas. Estoy mejorando, fui a clases y vengo por buen camino, el profesor me tiene fe", dijo Franco sobre la nueva actividad que incursiona, que, agregó, le es muy útil para la mente: "Me ayuda mucho para la cabeza. Es un deporte que te despeja; tenés que estar muy enfocado. Saber que ese golpe es un segundo y después tenés que ir a buscar la pelotita, que si le pegaste mal vas recaliente, puteando. Me gusta, me divierte. Estoy tratando de mejorar para aprender y jugarlo con amigos", sostuvo el pilarense.

"EL GOLF ES UNO DE LOS DEPORTES MÁS DIFÍCILES"



— Franco Colapinto en Urbana Play

Por otra parte, hubo rumores de una agenda de actividades de Colapinto en Argentina, que finalmente no se llevaron a cabo. En principio el piloto de 21 años iba a dar una conferencia de prensa programada en el Automóvil Club Argentino (ACA), que fue suspendida. Otro evento promocional que también fue cancelado era una presencia en el Movistar Arena de Villa Crespo. El conductor permanecería en el país hasta los primeros días de enero enero mientras continúa esperando por su futuro en Fórmula 1.

Las novedades del futuro de Colapinto

Más allá de darle rienda suelta a su nuevo pasión en sus vacaciones, lo que pasará con el actual piloto de Williams en la máxima categoría del automovilismo continúa siendo una incógnita. Tras la confirmación de Liam Lawson como piloto titular en Red Bull, hay una vacante en Racing Bulls, el equipo satélite de la escudería, lo que genera incertidumbre sobre quién ocupará ese lugar. No obstante, el favorito a ocupar ese lugar sería Isack Hadjar, el piloto francés de Fórmula 2 que forma parte de la estructura de la escudería austríaca.

En caso de confirmarse que no formará parte de la estructura de la bebida energizante (hoy por hoy es lo más seguro) hay que mencionar que continúan las versiones de un posible pase a Alpine. Pese al desembarco de Jack Doohan, quien era el piloto reserva, ante la salida de Esteban Ocon, todavía se especula con que la escudería francesa podría volver a intentar negociar con Williams a través de Flavio Briatore, su principal asesor.