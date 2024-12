El gol del bisnieto de Mussolini desató gestos fascistas

Un episodio polémico y repudiable tuvo lugar ayer domingo en Italia durante el partido entre Juve Stabia y Cesena, correspondiente a la 18° jornada de la Serie B. A los 21 minutos del primer tiempo, Romano Floriani Mussolini, el bisnieto del dictador que es lateral derecho, marcó su primer gol como profesional, un tanto que definió el triunfo por la mínima diferencia y acercó a su equipo con sede en Campania a los primeros lugares de la tabla de posiciones. Sin embargo, los gestos de una parte de la afición opacaron el logro del jugador que pertenece a la Lazio.

En videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales, se observa como el nombre del futbolista fue repetido en varias oportunidades por la voz del estadio como se suele acostumbrar en tierras europeas. En respuesta, un sector de los simpatizantes gritaba el apellido del joven, quien en su momento declaró sentirse más cómodo usando su identidad completa sin ocultar su ascendencia familiar.

Aunque lo más preocupante fueron los gestos de algunos fanáticos, quienes aprovecharon el festejo para evocar el saludo fascista, extendiendo sus brazos con la palma hacia abajo, en un claro acto de reivindicación a la ideología asociada al dictador Benito Mussolini, bisabuelo de Romano Floriani.

Las redes sociales en el mundo viralizaron lo ocurrido

?uD83CuDDEEuD83CuDDF9 REPUDIABLE HECHO EN ITALIA: Romano Floriani Mussolini, bisnieto del dictador, marcó el gol de la victoria para Juve Stabia, en el 1-0 ante Cesena por la Serie B, e hinchas de este club lo festejaron haciendo el saludo fascista.



En el video se puede observar como la voz del… pic.twitter.com/eIBSRcaz1A — Diario Olé (@DiarioOle) December 23, 2024

A pesar de que no todos los presentes participaron de estas acciones, el hecho desató una ola de críticas en redes y medios italianos. Las imágenes audiovisuales que rápidamente salieron a la luz generaron un fuerte repudio tanto dentro como fuera del país, especialmente en el contexto de los esfuerzos por erradicar cualquier tipo de apología a ideologías extremistas que causaron daño en los estadios.

Cabe destacar que el propio Floriani Mussolini, en declaraciones previas, había asegurado que su único interés es el fútbol y pidió no ser juzgado por su apellido. No obstante, la polémica en torno a su figura persiste, aún más cada vez que hechos como este ocurren.

Si bien se espera que lo haga, la federación italiana aún no emitió un comunicado oficial sobre lo sucedido. No obstante, el comportamiento inadecuado de los hinchas no debería ser pasado por alto por el ente regulador y se estima que posibles sanciones podrían llegar para el equipo local.

Así se festejó el gol del bisnieto de Mussolini