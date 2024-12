AFA volvió a anular descensos y resolvió una desafiliación

El cierre del año en el fútbol argentino dejó nuevos cambios sobre la marcha que decantaron en buenas noticias para tres equipos. El Comité Ejecutivo de la AFA decidió anular dos descensos y una desafiliación. Las pérdidas de categoría anuladas fueron en el fútbol femenino, en tanto que la desafiliación anulada fue para con el Deportivo Paraguayo, que terminó último en la Primera C.

Por una solicitud de la Comisión de Fútbol femenino, el Comité Ejecutivo aprobó reducir de cuatro a dos los descensos de la temporada 2024. La resolución se dio porque las partes lo consideraron apropiado para la consolidación y desarrollo de la disciplina. El torneo, que tuvo a Boca y San Lorenzo campeonas del Apertura y Clausura, va a mantener de esta manera 18 equipos más Talleres de Córdoba y Vélez, los "nuevos" que lograron ascender a la máxima categoría.

Por otra parte, AFA comunicó la anulación de la desafiliación de Deportivo Paraguayo, que terminó último en la Primera C (en esta categoría no hay descensos, sino que el castigo es la imposibilidad de jugar durante un año). “A pedido de la Divisional Primera C y atendiendo las razones invocadas, el Comité Ejecutivo aprobó dejar sin efecto, para el 2024, la desafiliación temporada del Club Atlético Deportivo Paraguayo, el cual continuará participando en los certámenes de Primera División de la Categoría Primera C en el año 2025”, explicó el organismo.

La anulación de descensos en la Liga Profesional

El nuevo volantazo fue confirmado a mediados de octubre en aquella polémica Asamblea General Ordinaria de AFA. Luego de que se votara la reelección de Claudio Tapia hasta 2029, los dirigentes dieron su apoyo a la suspensión de los descensos en la máxima categoría del fútbol argentino. Además, se votó el cambio de formato desde 2025, que pasa a ser con dos zonas de 15 equipos y definición en partidos eliminatorios, similar al de Copa de la Liga, que se disputará dos veces en el año a partir de 2025.