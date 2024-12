Un ídolo de Boca arremetió contra Cristian Medina y lanzó una polémica frase

La reciente transferencia de Cristian Medina a Estudiantes de La Plata generó tanto revuelo en el ambiente futbolístico como en la hinchada de Boca. El mediocampista, que forzó su salida tras negarse a jugar bajo el mando de Fernando Gago, dejó al club con una importante inyección económica, pero también con varias opiniones divididas. Entre quienes celebraron su partida, Alberto “Beto” Márcico, ídolo de Boca, fue categórico en sus declaraciones, destacando el alivio que significa para el Xeneize.

“Lo mejor que nos pudo haber pasado es que se haya ido”

En diálogo con SuperMitre, el Beto Márcico analizó la situación de Medina sin guardarse nada. “Lo mejor que nos pudo haber pasado es que se haya ido Medina”, sentenció el exvolante, quien no solo destacó el ingreso económico para el club, sino que también cuestionó el rendimiento del jugador. “Medina tuvo tres meses muy buenos, pero después le costó un poquito”, agregó, dejando entrever que el joven no estaba a la altura de las expectativas recientes.

Además, Márcico no dejó pasar la polémica actitud del mediocampista, quien se negó a jugar hasta que se resolviera su pase. Según el ídolo, esta postura selló la ruptura definitiva con los hinchas: “Cuando uno no quiere jugar en un club, lo mejor que puede hacer es irse”, sostuvo, en sintonía con el descontento generalizado de los fanáticos.

Riquelme, el gran ganador de la negociación

La partida de Medina terminó siendo una jugada brillante para la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme. El volante dejó en las arcas de Boca 15 millones de dólares en un solo pago, una cifra muy superior a la oferta inicial del Fenerbahce. Esta situación generó satisfacción entre los hinchas, aunque también despertó algunas críticas hacia Medina por haber marchado a otro club argentino.

Una comparación que genera controversia

Sin embargo, Márcico no perdió la oportunidad de expresar su sorpresa por los términos del traspaso: “Que vengan, pongan la cláusula y se vaya…Y encima se va a un equipo argentino. A mí me sorprendió terriblemente” , señaló, haciendo referencia a la participación de un grupo inversor que facilitó la operación. Con ironía, remató: “Qué lástima que no hicieron eso con Thiago Almada. Qué pena”, comparando la situación con la de otros jugadores que no pudieron emigrar en condiciones similares.