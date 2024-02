Se podrían cancelar las fechas del TC en Centenario y Viedma

A fines del año pasado la ACTC (Asociación de Corredores de Turismo Carretera) confirmó el calendario para 5 primeras fechas de la categoría más popular del automovilismo argentino, el Turismo de Carretera que siempre acompaña su divisional TC Pista en cada presentación. En principio, el certamen se pondrá en marcha en el autódromo santacruceño de El Calafate el 24 y 25 de febrero venidero. Hasta el momento la única fecha asegurada del calendario del 2024.

En diciembre del 2023 se anunció que la segunda competencia sería el 17 de marzo en Viedma, la capital de Río Negro, la tercera en la ciudad neuquina de Centenario, la cuarta en Toay en La Pampa y la quinta estaba planificada en Termas de Río Hondo (Santiago del Estero).

La crisis económica que vive la Argentina, determinó que hay provincias que dudan de realizar la carrera. Dos de ellas son Rio Negro y Neuquén, debido a que los estados provinciales han sido fundamentales en los años anteriores para realizar las mismas.

Consultado Pedro Pesatti, vicegobernador rionegrino por un medio radial de General Roca sobre la realización del TC en la capital Viedma aseguró que "no podría responder con precisión lo que me están preguntando. Pero no sería para nada desatinado, no hacer la fecha en Viedma en el marco que hoy tenemos. Porque el Turismo Carretera no es parte de las prioridades. Hay cuestiones más urgentes que el Estado tiene en el contexto económico de la actualidad”.

La segunda fecha estaba pautada para el fin de semana del 16 y 17 de marzo. A poco más de 1 mes para la realización de la carrera, las declaraciones de Pesatti colocan un manto de duda acerca de la realización o no de la carrera. “No tengo una respuesta exacta sobre alguna decisión al respecto”, agregó el funcionario rionegrino.

Lo concreto es que, además de Viedma, también estarían en duda la carrera en Centenario, prevista para el 7 de abril en el marco de la tercera fecha. Desde el gobierno de neuquino se aseguró que se está analizando el tema.

Aunque en las últimas horas se sumó la dirigencia del Automóvil Club Misiones que tiene previsto realizar en Posadas la séptima el 15 y 16 de junio. Al asegurar que “lo que ellos (por la ACTC) nos piden, es mucho y bajo esas condiciones es imposible hacerla. El valor de la entrada tendría un costo que la gente no podría pagar”, indicó un dirigente litoraleño, abriendo otro manto de duda en torno a que clubes y federaciones podrán afrontar la realización de la mentada categoría.

Las próximas semanas serán claves para conocer de qué forma la dirigencia teceísta logra armar el calendario 2024 frente a tan complejo escenario.

La ACTC en su página web tiene como única fecha a llevarse a cabo la de El Calafate, las demás jornadas se lee a confirmar. demostrando que hasta el momento los organizadores no han decidido que medida adoptarán.