El Kun Agüero habló de volver a jugar, ¿en Independiente?

¿Y si vuelve?. Agüero deslizó en su Twitch que podría intentar volver al fútbol profesional, y . A Tévez no le disgustó la idea.... Foto: X @Independiente

El mundo Independiente se vio sacudido hoy por una noticia inesperada, y es que llegó nada menos que de Sergio Agüero. Y es que el Kun sugirió, ante la consulta de un seguidor suyo en Twitch, una posible vuelta al fútbol profesional tras consultar en vivo a su cardiólogo, y deslizó que este retorno podría ser al Rojo.

A finales del 2021, la carrera profesional de Agüero finalizó abruptamente producto de un problema cardíaco que sufrió durante un partido con el Barcelona. Luego retirarse prematuramente del fútbol, perdiéndose (entre otras cosas) ser campeón del mundo con Argentina, en su último stream de Twitch el ex futbolista de Manchester City y de Independiente dejó la puerta abierta para un posible retorno al Rojo luego de un intercambio público con su médico de confianza.

Luego de contar que venía entrenando, y ante la pregunta de un seguidor de qué haría si lo llama Carlos Tévez, el Kun respondió: "Y si me llama Carlitos qué querés que haga... Tengo que hablar con el cardiólogo. ¿Le mandamos un mensaje a ver qué dice?". Acto seguido, envió un mensaje de a su cardiólogo, Roberto Peidro, consultándole sobre la posibilidad de un retorno al fútbol profesional. Y la respuesta del médico dio rienda suelta a la ilusión...

Tras anticipar que la respuesta del especialista era "bastante interesante", puso el audio al aire. "Lógicamente tenemos que hacer los estudios y hacerte correr como si fuera un partido. Creo que estás haciendo todo y no tuviste nada, vamos a controlarte un poquito más. En resumen, es posible, si, la verdad que andás muy bien", fue la contestación de Peidro, lo que generó un grandísimo revuelo entre los seguidores de Agüero y, por supuesto, en el mundo Independiente.

"Creo que estás haciendo todo y no tuviste nada, vamos a controlarte un poquito más. Es posible. La verdad que andás muy bien"



uD83DuDCCCEl Kun Agüero compartió un mensaje de su cardiólogo sobre su estado de salud y un posible regreso al fútbol pic.twitter.com/kpUNHEaEoW — doble amarilla ?????? (@okdobleamarilla) February 22, 2024

Ante el impacto de la noticia, Carlos Tévez comentó sobre el tema en conferencia y le abrió las puertas al Kun: "¿Quién no quiere tenerlo al Kun Agüero? Si quiere, es bienvenido ¿Cómo no voy a llamarlo para que esté con nosotros? Bienvenido si puede, aunque sea diez minutos o quince minutos, lo tendremos", fue la frase del entrenador de Independiente, ex compañero de Agüero en Manchester City y la Selección. ¿Se hará realidad el sueño?