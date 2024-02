Ex esposa del campeón quiere subastar su medalla ganada en Qatar

Exequiel Palacios vive un presente brillante en el Bayer Leverkusen, destacándose con cinco goles y dos asistencias en 22 partidos de la temporada. Bajo la dirección de Xabi Alonso, el equipo aspira a desafiar la hegemonía del Bayern Múnich en la Bundesliga.

El brillante desempeño de Exequiel Palacios en el Bayer Leverkusen contrasta con la turbulencia en su vida amorosa luego de su separación de Yésica Frías, a quien conoció durante su etapa en River Plate. La decisión de separarse desencadenó conflictos en el proceso de divorcio, y Frías anunció su intención de vender todos los regalos hechos por el jugador, incluyendo la medalla del campeonato mundial con la selección argentina, debido a una deuda relacionada con un departamento. En el programa Socios del Espectáculo, Frías expresó: "Me dijo que no lo iba a terminar de pagar porque no sabía si le iba a quedar a él o no. Y yo sólo le estoy pidiendo lo que me corresponde que hicimos juntos, y que me firme el divorcio".

El periodista Matías Vázquez dirigió su atención a diversos objetos pertenecientes al mediocampista de 25 años y le preguntó si consideraba vender esos recuerdos para hacer frente a sus compromisos financieros. La respuesta fue afirmativa: "Es lo que voy a hacer. Voy a subastar todo para pagar mi casa, y a la vez estoy trabajando en las redes". Respecto a las camisetas, explicó: "Tengo algunas camisetas, pero yo no se las robé. Son camisetas que me regaló a mí con su consentimiento. No las muestro porque me parece innecesario mostrar algo que me dedicó con amor cuando ya no estoy más con él".

Luego, añadió: "Vendería lo más importante que tiene como jugador de fútbol para saldar la deuda. Hay cosas que no quiero dejar, porque valen un montón para mí, corresponde a un sacrificio que hicimos juntos, pero si toca, toca. Porque yo tengo que tener mi techo". Yésica Frías expresó su disposición a ceder en algunas cuestiones para llegar a un acuerdo con Palacios: "Ni siquiera le estoy pidiendo los bienes gananciales que me corresponden por la ley alemana".

Por último, señaló: “Creo que el hecho de que hable y cuente las intimidades de lo que pasó entre nosotros, de la familia, y las cosas que yo sé que me contó de la Selección y no conté, no le conviene. A él le conviene que yo me calle la boca, no que hable. Hubiese sido más fácil que me dé el divorcio cuando se lo pedí”.