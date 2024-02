Rincón va por el objetivo: meterse en la final

El ganador de la Región Patagónica se conocerá este domingo desde las 19hs en Comodoro Rivadavia, Jorge Newbery recibe al Deportivo Rincón en la final de vuelta del Regional Amateur, buscando ambos meterse en la definición por el ascenso al Federal A. El león quiere mantener la ventaja de la ida en una semana con muchas idas y vueltas.

El clima no terminó bien en Rincón de los Sauces, con acusaciones por el lado de la delegación de Comodoro Rivadavia. Luego llegaron varios casos de amenazas que derivó a que LIFUNE en conjunto con el club neuquino, a sacar un comunicado repudiando los hechos y previniendo lo que pueda suceder con los jugadores en el cotejo de vuelta.

En la ida, el León del norte se quedó con la ventaja por 2-0 con goles de David Boquin de penal, y Fernando Inda de cabeza. La vuelta será el domingo desde las 19hs en La Madriguera. Juan Nebbietti de Rio Colorado será el juez del cotejo, los líneas Gonzalo Marcos, y Nicolás Bustos. Leopoldo Gorosito será el cuarto.

“El cotejo se vivirá como una final, los dos van a dejar todo por conseguir la clasificación. Tenemos que hacer lo que nos trajo hasta acá, salir a jugar igual en todas las canchas, y con la tranquilidad que tuvimos en todo el recorrido del torneo” Expresó el DT de Rincón Marcos González, quien además resaltó que se toma dicho partido como una “Verdadera final”.

Por lo pronto, el equipo neuquino saldría al campo de juego con los mismo 11 que se impuso en la ida, Cristian Criado; Ariel Páez, Giménez, Carlos Esteves, Enzo Ortega; Nicolás Di Bello, Héctor Rueda , Jonathan Moreira , Pablo Vergara ; Fernando Inda Y David Boquin.

El local saldría con: Lucas Rodríguez; Juan Schwarzenberg, Germán Martínez, Quimey Marchessi, Gabriel Navarro; Nicolás Arrieta, Isaac Esteche, Valentino Bruggesser y Franco Domínguez; Joel Lucero y Leonardo Valdez.

El ganador de la región Patagónica definirá el ascenso al Federal A ante el ganador del Litoral sur, donde Ben Hur de Rafaela recibe a Colón de San Justo. En la ida fue triunfo de Colón por 1-0.