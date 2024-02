Deportivo Rincón ya está en Rio IV y sueña con el ascenso

Con la ilusión renovada, los sueños intactos y en busca del objetivo planteado antes del inicio de la competencia, el plantel de Deportivo Rincón se instaló este jueves en Rio Cuarto, en el sur de la provincia de Córdoba, de cara al enfrentamiento ante Colón de San Justo por uno de los primeros cuatro ascensos del Torneo Regional Federal Amateur al Torneo Federal A que se jugará este domingo 11 de febrero en estadio Antonio Candini de Estudiantes de Río Cuarto.

El cotejo que se jugará en el "El Imperio del Sur" cordobés arrancará a las 18 con cuaterna arbitral de la Liga de San Rafael (Mendoza) con Luis Damián Martínez como juez principal, los asistentes serán Sergio Javier Aguilera y Fernando Muñoz y Rodrigo Cabrera como cuarto árbitro.

"El León" fue confirmado el martes por la noche por el Tribunal de Penas del Consejo Federal, que le dio por ganado el partido que no pudo llevarse a cabo el domingo pasado en Comodoro Rivadavia por las agresiones e intimidaciones que recibió la delegación de Rincón de Los Sauces por parte de directivos, cuerpo técnico, allegados, socios, hinchas y barras de Jorge Newbery, que derivó en una dura sanción, más allá de la perdida de este partido válido por la Final de la Región Sur (Patagonia), que lo tendrá alejado de las competencias afistas hasta por lo menos el certamen del 2025/2026.

El representativo de LiFuNe viajó el miércoles a la noche con destino al sur de la provincia de Córdoba. Arribó en la mañana jueves, y ayer la copiosa lluvia caída en gran parte del país le imposibilitó entrenar con normalidad. Se buscara hoy poder reconocer el terreno de juego, realizar una práctica buscando la adaptación al césped natural del campo de juego y entrenar a la hora del comienzo del juego, para saber con que temperatura se afrontará el compromiso.

La buena noticia llegó desde Capital Federal, ya que el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó un quinto ascenso para el Torneo Regional Federal Amateur 2023/2024. Los cuatro ganadores de los encuentros que se jugarán este domingo 11 de febrero que ya tienen sede confirmada, más el ganador del cuadrangular que disputarán en formato semifinales y final quienes pierdan los primeros encuentros decisivos, serán los cinco clubes que jugarán el Torneo Federal A la siguiente temporada. De esta manera el equipo de Rincón de los Sauces tendrá una hipotética posibilidad más de poder conseguir el pase a la categoría superior.

Los motivos obedecen a una reestructuración en las zonas del Torneo Federal A 2024 en la próxima temporada que comenzará el 24 de Marzo y propiciar una categoría superior con un número par de equipos. El mencionado cuadrangular ya tiene fecha y formato definido: Se jugarán en sendos domingos 18 y 25 de febrero, respectivamente, todo en cancha neutral.

Las semifinales serán el 18 de febrero, en el partido 1 lo harán, Perdedor Región Centro/Norte (Sarmiento La Banda (Santiago del Estero) vs Altos Hornos Zapla de Palpalá (Jujuy) vs. Perdedor Región Cuyo Litoral Norte (Sportivo Gutiérrez de Mendoza vs Defensores Formosa.

En tanto, el partido 2: Perdedor Región Patagonia/Región Litoral Sur (Deportivo Rincón de Rincón de los Sauces (Neuquén) vs. Colón de San Justo (Santa Fe) Perdedor Región Bonaerense Pampeana Sur/Norte (Camioneros de General Rodríguez vs Kimberley de Mar del Plata).

Pese al anuncio desde el Consejo Federal, se especuló en las últimas horas que el perdedor del partido que tendrá como protagonista al representativo de LiFuNe no serán los rivales del choque entre los bonaerenses, sino el perdedor entre Sarmiento de La Banda y Altos Horno Zapla, que se conocerá en las próximas horas.

