Blink-182 dedicó una frase futbolera en el Lollapalooza

Blink-182 fue una de las bandas que abrió el primer día del Lollapalooza Argentina, un festival que reúne artistas de distintos géneros musicales y se realiza en nuestro país desde el 2014. En este contexto, el grupo estadounidense tuvo un divertido gesto con el público local que se volvió viral en las redes sociales.

Antes de comenzar a tocar, el cantante le agradeció a los fanáticos por acompañarlos pero, minutos después, remató el saludo con una frase futbolera que recorrió el mundo. "Primero, gracias a todos. Segundo, Francia", pronunció con una mezcla de inglés y español.

Acto seguido, los presentes estallaron en gritos y aplausos, lo que derivó en que, nuevamente, el vocalista repita la misma parte del chiste haciendo alusión al Mundial de Qatar, el que los europeos perdieron contra la Selección Argentina en 2022.

El video que se viralizó en redes sociales cuando Mark Hoppus integrante de Blink-182 realizó el comentario futbolero

Blink-182 es una banda que se fundó en los Estados Unidos en 1992. Desde entonces, componen canciones de pop punk, un género que explotaron en la década en la que surgieron y expandieron a nivel internacional. Con más de 19 millones de oyentes mensuales en las principales plataformas de música, sus canciones más escuchadas son "All the small things" y "I Miss You", entre otras.

Pese a su éxito, este grupo musical nunca había estado en Argentina hasta marzo del 2024, momento en el que desembarcó en el país para formar parte del célebre festival.

El año pasado, Kourtney Kardashian le contaba al mundo que estaba embarazada de una manera muy particular: en un concierto de la banda Blink-182, mostró un cartel dirigido a su esposo y baterista del grupo, Travis Barker: “Travis, estoy embarazada”.

Ayer en en el Lollapalooza Argentina, Oriana Sabatini tomó la misma iniciativa de KK y le hizo una propuesta al músico con otro cartel: “Travis, tomemos una Bud juntos”.