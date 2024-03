Un ex Boca juega fracturado para no perderse la Copa América

Un reconocido futbolista que pasó por Boca fue noticia por su curiosa decisión de seguir compitiendo a pesar de tener una fractura. Se trata de Rodrigo Bentancur, que a pesar de tener esta lesión en un dedo de su pie izquierdo desde hace unos días, elige seguir jugando utilizando un vendaje especial en la zona.

"Me quebré el dedo chico del pie hace tres semanas en un entrenamiento, pero sigo jugando igual. Es una falange la que tengo fracturada, tenía que parar tres o cuatro semanas para que suelde, pero no quería parar", contó el volante del Tottenham sobre su lesión. Además, el ex Boca agregó: "Una vez que entro en calor me olvido. Lo importante es que ya me voy sintiendo bien, al cien por ciento".

Bentancur, de 26 años, se lesionó en la previa del duelo entre su Tottenham y Crystal Palace por la Premier League, partido que igualmente disputó pero que debió dejar a los 63 minutos por el dolor que sentía. Desde entonces fue suplente en los siguientes cotejos y, inclusive en el último encuentro de Uruguay, y lo hizo con el mencionado vendaje en su dedo del pie.

?? @EnzoOlivera conversó con Rodrigo Bentancur para el Polideportivo



uD83DuDCAC Rodrigo Bentancur: "Estoy con el dedo chico del pie quebrado, pero puedo seguir jugando"https://t.co/Hwu58trWxk#PolideportivoUy @teledoce pic.twitter.com/pFovpbnRAX — Polideportivo (@Polideportivouy) March 24, 2024

El volante central viene de una seguidilla de lesiones graves que cortaron su buen andar tanto en la Premier League como en Uruguay, donde es una pieza importante. En febrero de 2023 se rompió los ligamentos de la rodilla izquierda, lo que le demandó casi 9 meses de recuperación. Ni bien volvió a jugar con Tottenham, una patada de un rival le rompió los ligamentos del tobillo y lo marginó desde fines de noviembre hasta febrero de este año. Días después de volver, sufrió la mencionada fractura en el meñique del pie, pero no piensa parar.

Incluso Tottenham le propuso al uruguayo someterse a una operación que trate esta fractura adecuadamente, pero él rechazó esto. Y es que la cabeza de Bentancur está puesta en su participación en la próxima Copa América 2024 en Estados Unidos, y si decide operarse hay un riesgo de comprometer su presencia en el certamen representando a Uruguay. Por ahora, se la banca, pero tanto los médicos del club inglés como los de la selección seguirán de cerca su caso.