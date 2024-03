Gaby Milito, nuevo DT de Atlético Mineiro

Uno de los técnicos más valorados en Argentina actualmente volverá a dirigir tras algunos meses de inactividad. Gabriel Milito aceptó la oferta de Atlético Mineiro y fue presentado oficialmente como entrenador del Galo con un contrato que lo une al club hasta diciembre de 2025. Será su primera experiencia en el fútbol de Brasil.

El ex entrenador de Estudiantes, Independiente y Argentinos Juniors llevaba siete meses sin dirigir y había rechazado múltiples ofrecimientos (Vélez, Talleres, Belgrano, dos clubes chilenos y la selección de Perú). Luego de una gran controversia tras salir sorpresivamente del Bicho, donde tenía contrato hasta 2027, Atlético Mineiro fue el club que finalmente terminó por seducir a Gaby.

"Lo que más me interesa es que el equipo tenga una idea definida de protagonizar y jugar con el corazón en la mano, con mucha pasión. Los errores existen todo el tiempo en el fútbol y yo estoy de acuerdo con perdonarlos. No estoy dispuesto a perdonar que el futbolista no dé el 100%", fue una de las frases más resonantes de Milito en su conferencia de prensa de presentación.

Además, expresó satisfacción con el plantel de Atlético Mineiro, y sostiene que es una de las cosas que más lo sedujo para acordar su llegada: "Lo único que analicé deportivamente es la plantilla actual, que me gustó mucho y por eso estoy aquí. Ni siquiera hablé de refuerzos porque me gustó el plantel. Estoy satisfecho, tranquilo y confiado con lo que tenemos", concluyó Milito, listo ya para subirse al barco de una nueva experiencia en el extranjero tras su anterior paso por el O'Higgins chileno.

El Galo forma parte del Grupo G de la Copa Libertadores junto con Peñarol, Rosario Central y Caracas, en lo que será una nueva experiencia en la competición para un Milito que en 2023 se fue ajustadamente contra Fluminense (posterior campeón) en octavos de final. Atlético Mineiro, a su vez, se transformó en un club que confía mucho en la mano de entrenadores argentinos para sus planteles. De 2020 en adelante pasaron por allí Eduardo Coudet, Jorge Sampaoli y Antonio Mohamed.