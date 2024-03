Lucas Sendón en el Mundial de MXGP: “No podía dejar pasar la chance”

Se vive en la localidad Cordillerana, una nueva edición del Mundial de MXGP Argentina. El calendario de la FIM corre su primera fecha en Neuquén con la gran expectativa de los fanáticos. Entre los más de 70 pilotos estará Lucas Sendón, como el único representante de la zona en pista.

Siempre hubo uno o dos corredores locales en la gran cita mundialista en la pista Patagonia Race, y en la edición 2024 será el cipoleño Sendon quien llevará la bandera entre los mejores del mundo “Vengo hace varios meses entrenándome físicamente a otro nivel, y cuanto a moto también por el tiempo de 35 minutos que no estamos acostumbrados acá” expresó a Grito Sagrado, agregando además que está con “Con muchas ansias esperando ya la carrera”.

Será su primera presentación en la gran cita, donde compartirá partidos con los mejores del mundo “Fui varios años a ver, no pensaba nunca correrla porque volví andar en moto hace dos años, hace unos meses charlaba en el Taller, y estaba en la duda si iba a seguir viniendo o no, estoy con la edad, el físico y la moto asique no lo puedo dejar pasar”.

Gran cita del Motocross mundial tendrá 73 pilotos, 36 de ellos en MC2, y 37 en la categoría principal MXGP las puertas se abrirán al público a partir de las 6 am del día sábado 8. Desde las 10.45 iniciarán las prácticas libres, luego las prácticas por tiempo y finalmente desde las 15.25 iniciarán las clasificaciones.

El plato fuerte será el domingo, primero con el calentamiento desde las 10.25 am, y desde el mediodía las carreras donde cada categoría tendrá doble presentación con un tiempo de 30 minutos más dos vueltas.