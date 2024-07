De Paul y Alexis Mac Allister bancaron a Enzo Fernández: "Hay un poco de malicia..."

Rodrigo De Paul fue el primer jugador de la selección Argentina que habló del escándalo que se generó por los cánticos contra la selección francesa en la transmisión de Instagram de Enzo Fernández, y lo bancó ante las acusaciones. El volante surgido en Racing puso en contexto que "no se analiza tanto la canción de cancha" sino que "se hace más en relación a una chicana", pero que es entendible que "gente que ha sufrido racismo y que no le guste", inició.

Tras esto, el '7' de la Scaloneta bancó al volante del Chelsea, que fue dejado de seguir en Instagram por 10 de sus compañeros en una señal de condena: “Después creo que hay lugares, yo creo que si una persona o algún compañero de Enzo (Fernández) se sintió ofendido, la manera es llamarlo a él, no ponerlo en una red social”, dijo en su entrevista en Olga.

Y remarcó: "Creo que hay malicia con eso, lo quieren poner en un lugar que nada que ver. Es rarísimo, es hacer leña del árbol caído. Dejarlo de seguir me parece al pedo. Lo llamás y le decís ‘no va esto, ¿por qué no ponés un mensaje pidiendo disculpas?’, y se corta ahí el tema, no hacer tanto show”.

De Paul y Mac Allister respaldaron a Enzo Fernández por el video que desató la polémica en Francia.

En esa línea también se expresó Alexis Mac Allister, el '20' de la Scaloneta y el '10' del Liverpool de Inglaterra: “No somos un país racista y no estamos acostumbrados a hablar tanto de racismo. Lo conocemos a Enzo y sabemos que nunca lo haría con mala intención, fue un cántico que quedó pegado, y es más en tono de burla que otra cosa", dijo en diálogo con Urbana Play.

El volante surgido en Argentinos recalcó la importancia del tema, y valoró el pedido público de disculpas de Enzo: "Es un tópico muy importante, obviamente Enzo ya pidió las disculpas y explicó lo que pasó, me parece que no hay mucho más para decir. Es un tema muy sensible y hay que tener cuidado con lo que uno dice, sobre todo en Europa es mucho más sensible que acá. Hay que tener mucho cuidado pero lo más importante es que Enzo salió y pidió las disculpas correspondientes. Eso hay que valorarlo”.

Cómo ejerce Messi el liderazgo en el equipo para evitar las polémicas



De Paul se refirió antes de hablar del tema Enzo a cómo Messi le baja línea al plantel para que no trasciendan polémicas. Como ejemplo, el conductor Migue Granados recordó el partido de Eliminatorias ante Brasil, en la que se vio un "Leo jefe": "Pasa que él conoce tanto todo eso que a mí me decía cuando estaba el quilombo 'no digas esto no hagas esto'. Y todo lo que me decía iba pasando. Él entiende las situaciones, porque sabe dónde sí y dónde no".

Además, RDP explicó que tienen presente que una buena parte de la prensa deportiva europea viene buscando que la selección pise el palito en alguna: "A nosotros últimamente nos pasa algo, que es quizás que todo el mundo al que gana siempre le buscan algo ¿no? Si nos ayudan, si los cargamos, o que no es una selección tan buena, que Sudamérica es menos que Europa como para desprestigiar lo que uno hizo".

Por el contrario, De Paul dijo: "Para nosotros la Eurocopa es increible, en el Mundial juegan los mejores. Pero antes de Colombia salió uno (el "Tren" Valencia) diciendo que Messi y Fide ya no eran lo mismo, y siempre como cositas". Allí, reveló una prueba del liderazgo de Messi para mantener las formas: "Cuando terminan los partidos, esas cositas que nos acordamos Leo nos dijo 'nadie carga a nadie, festejemos y disfrutemos lo nuestro' porque él entiende la situación. Es más para que no se hable de esto, ahora están con el tema de Enzo y no se hable de lo realmente importante que fue la Copa América", sentenció.

"NADIE CARGA A NADIE"



Rodrigo De Paul pasó por @olgaenvivo y dejó una sinopsis de liderazgo de Lionel Messi en la Selección Argentina.



¡IM-PER-DI-BLE! pic.twitter.com/MLQVYJcyfr — TyC Sports (@TyCSports) July 18, 2024

Enzo Fernández pidió disculpas pero la Federación Francesa salió a repudiarlo

El mediocampista de Chelsea utilizó su cuenta de Instagram para realizar un descargo, tras ser fuertemente cuestionado por sus compañeros franceses. La FA podría iniciar una investigación en su contra. Además, tras la filtración del video en el micro, la Federación francesa informó que recurrirá a FIFA por comentarios “racistas y discriminatorios”.



"La FFF brinda todo su apoyo a Wesley Fofana y Jules Koundé, blanco de intolerables publicaciones racistas en redes sociales. Estas palabras reprobables van en contra de los valores del fútbol, el deporte, los derechos humanos que nos unen", escribieron.