Bizarrap, sobre la final de la Copa América: "Top 3 de goles que grité en mi vida"

Bizarrap celebró la Copa América 2024 que Argentina levantó en Estados Unidos como un hincha más. El joven pero reconocidísimo DJ y productor argentino contó cómo vivió el partido decisivo ante Colombia y reveló: "Top 3 de goles que más grité en mi vida", dijo sobre el golazo de Lautaro Martínez.

Biza asistió en Barcelona al programa Paren La Mano que conduce Luquitas Rodríguez, ya que el grupo está en tierras catalanas esta semana. Allí, el DJ mencionó que "a los pobres vecinos los volví locos" con su desaforado grito de gol del Toro, goleador de la Copa América con 5 tantos, "porque Lautaro se lo merecía".

Bizarrap estuvo junto a Luquitas Rodríguez en Paren La Mano. Foto: (Captura Vorterix)

Rober Galati, uno de los integrantes del programa, le preguntó si el grito estuvo también marcado por la impactante lesión de Messi: "Cuando vi eso me quería morir. Además pensé lo peor, que lo podíamos perder (al partido). Y cuando entró Juanfer (Quintero) en tiempo extra fue terrible", dijo Biza sobre los momentos críticos de la final.

El productor conoce de cerca el fútbol argentino, ya que al margen de su fama mundial es fanático de Vélez Sarsfield y su reconocimiento no lo alejó de la pasión por su equipo. De hecho, contó una locura que hizo por ver al Fortín: "Estaba en España porque tenía un show. Al otro día jugaba Vélez contra Flamengo, que encima nos rompieron...y fui menos de 24 horas a Argentina y me volví a España por el show. Y encima volví con Godín (defensor uruguayo que militaba en la V) porque tenía que hacerse un tratamiento allá: me presenté, hablamos un poco...pero estábamos destruidos por el resultado".

Luquitas mostró la funda del celular de Biza, que tiene una foto del Tigre Gareca en la época que jugaba en Vélez (entre 1989 y 1992).

Sobre el mal año de Vélez, a punto de irse a la B en 2023, mostró que es un loco más: "Fue terrible el año pasado, la sufrí con todo. No me importaba la música, nada. No estaba haciendo música. Lo único que me importaba era Vélez. Bah, siempre, pero cuando estás peleando el descenso es mucho más estresante. No podía ni ir al baño, me dolía la panza todos los días. Me vi toda la campaña de River de 2011 pensando ¿nos puede pasar esto?", dijo del temor al que lo llevó la posibilidad de ver a su equipo bajar de categoría.

Bizarrap contó cómo ayudó a Franco Colapinto a competir en la F2



El DJ contó que le tiró una mano "porque le faltaba un montón de guita y yo no podía ponerla porque era un montón, y llamé a unos pares de marcas grandes de Argentina. Justo Martín Migoya de Globant, lo llamé y estaba tomando unas copitas de vino, estaba con los amigos y no podía quedar mal. 'Tenés que poner, tácate'. Él dijo: Biza, si estás vos yo sumo".

Cuando Colapinto ganó su primera carrera, Bizarrap dijo que lo llamó a Migoya recordándole su acierto "¿Viste que valía la pena? Están re contentos todos. Una vez que llegás a la F1 te caen los sponsors, pero en F2 choca el piloto y tiene que ponerla toda él. Un choque capaz sale 100 lucas verdes", explicó.

Bizarrap sin lentes: la desopilante anécdota del fanático que lo reconoció

Sobre su rostro aún no conocido por el público, Biza contó una anécdota muy graciosa acerca de quienes no lo conocen sin su clásica gorra y los lentes y le dan un trato muy distinto al que le darían si supieran quién es.

"Recién me estaba haciendo conocido, y estábamos con unos amigos en la costa de Cariló y fuimos a tomar helado después del boliche. Lo compro y salen pibitos de un boliche tipo 6 de la mañana y viene un pibe de 16 o 17 años que estaba solo, y me dice:

–Che, sos igual a Bizarrap

–Sí, todo el tiempo me dicen que soy igual a Bizarrap –le respondió y el joven siguió su camino.

Ahí, Biza recuerda que se arrepiente de no revelarle su identidad, y le dice:

–Nah amigo, sí soy Bizarrap

–Chupame la p...– le devolvió el adolescente, quien probablemente creyó que lo estaba delirando.