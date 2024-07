A Enzo Fernández le espera un nuevo conflicto en Inglaterra

Enzo Fernández, estrella del Chelsea y de la selección argentina, sigue acumulando problemas fuera de la cancha. Después del escándalo por un video difundido en sus redes sociales con comentarios racistas tras el triunfo en la Copa América, el jugador ahora podría perder su licencia de conducir por una infracción de tránsito cometida en Gales.

El incidente ocurrió el 28 de noviembre de 2023, cuando Fernández pasó un semáforo en rojo mientras conducía su Porsche Cayenne en Llanelli. Además, no se identificó ante la policía en esa ocasión y fue acusado de conducir sin seguro. El Tribunal de Magistrados de Gales encontró culpable al futbolista por estas infracciones. Según el diario británico The Sun, la sentencia se dictará el próximo 11 de septiembre, y podría incluir la retirada de la licencia de conducir y otras sanciones.

Este nuevo problema se suma a la polémica reciente en la que Fernández se vio envuelto tras la celebración de la Copa América. En un video que se difundió en su cuenta de Instagram, se escucharon cánticos con referencias racistas hacia los jugadores de la selección francesa, lo que llevó a la Federación Francesa de Fútbol a presentar una queja ante la FIFA.

La FIFA y el Chelsea FC abrieron investigaciones para analizar los cánticos racistas. El club londinense podría imponer una multa al jugador, según el abogado deportivo Udo Onwere, quien comentó al Daily Mail que es probable que Chelsea tome medidas financieras para manejar la situación. Wesley Fofana, compañero de equipo de Fernández, calificó el incidente como "racismo desenfrenado" en redes sociales, mientras que otros jugadores franceses del Chelsea dejaron de seguir al argentino en Instagram.

Tras la viralización del video, Fernández publicó una disculpa en su cuenta de Instagram, afirmando que "esas palabras no expresan mis creencias y carácter", y añadió que "no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras". Aunque la Federación Inglesa de Fútbol no ha tomado acción inmediata, Udo Onwere sugirió que la FA podría intervenir dependiendo de cómo maneje el caso el club.