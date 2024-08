El "Huevo" Acuña: del rechazo en juveniles, a ser contratado por River

River se sigue reforzando en la llegada de Marcelo Gallardo, y la bomba del mercado se dio en el mediodía del domingo cuando se confirmó la llegada de Marcos “Huevo” Acuña al elenco Millonario, club donde se probó, con respuesta negativa en aquella oportunidad.

La revancha llegó 15 años después para el neuquino, quien emprendió viaje desde Zapala cuando tenía 13 años, y se probó en diferentes instituciones de Buenos Aires. En aquella oportunidad estuvo en San Lorenzo, Boca, Argentinos, Tigre y River Plate, en todo ellos recibió el “no”, hasta que lo vio Ferro Carril Oeste, en su último intento cuando tenía 17 años, lugar donde debutó en primera en el 2008 y comenzó su ascendente carrera.

Para aquel entonces, el neuquino jugaba de mediocampista por izquierda, lugar en el campo de juego que más cómodo se sentía, pese al intento trunco a pasarlo como enganche en las inferiores de Don Bosco. En la B Nacional con Ferro, logró afianzarse por el sector izquierdo y al mismo tiempo le agregó marca, que terminó sirviéndole para su nuevo rol como lateral por izquierda.

"Era muy difícil quedar, en cada prueba había más de 50 chicos” expresó, agregando demás que “No lloraba, pero me enojaba. Pensaba: 'Vengo de tan lejos y casi no me miran...'. Se nos hacía muy difícil venir a Buenos Aires", contó alguna vez el campeón del mundo en Qatar 2022.