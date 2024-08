La final de la Copa Neuquén ya tiene cancha definida

La Liga de Fútbol de Neuquén dio a conocer los escenarios, días y horarios para las finales de la Copa Neuquén 2024, desde primera hasta décima. La edición 11° tendrá el plato fuerte entre San Patricio vs Maronese el domingo 16hs en cancha de Independiente, mientras que el Femenino irá a Centenario.

La gran final de primera entre el santo y el dino, tendrá como escenario la Chacra del rojo, en la capital neuquina, el domingo 16hs. Se especulaba que dicho partido se podría disputar en Centenario, punto medio entre ambos clubes, lugar donde se disputaron ya varias definiciones, y que cuenta con instalaciones acordes.

Finalmente El predio Deportivo La Chacra de independiente será el escenario, que contará con una tercera final ya que la segunda edición (2014) se jugó en dicho lugar; en aquella oportunidad el Deportivo Rincón superó a Alianza (1-0). Posteriormente, el Oficial 2017 tuvo La Chacra albergando la definición entre el león del norte y Maronese, donde nuevamente Rincón se quedó con la corona por 3-0.

El cotejo que si se jugará en Centenario será el del Femenino, donde Pacífico y Rincón se verán las caras el sábado 16.30hs. Además, El duelo de Reserva Maronese vs Centenario, irá en el General San Martín, escenario donde además recibirá Petrolero vs Eucalipto en quinta, y Pacífico vs Maronese en octava.

Los dos duelos de bloque menor; Atlético Neuquén vs Petrolero en novena, y Maronese vs Independiente en décima, se jugarán en cancha de Pacífico. Mientras que Alianza recibe Patagonia vs Unión de Zapala (6ta) y Centenario vs Patagonia (7ma) se jugará en Maronese.

TODAS LAS FINALES: