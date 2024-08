La fuerte frase de Pelliat que desató la furia en las redes

Los Leones fueron eliminados de los Juegos Olímpicos de París 2024 tras perder 3-2 frente a Alemania en los cuartos de final de hockey sobre césped masculino. Más allá del resultado, lo que dejó una marca imborrable fue el festejo de Gonzalo Peillat, ex jugador de la selección argentina y medallista de oro en Río 2016, quien no solo anotó un gol sino que lo celebró con gran euforia.

Las imágenes del festejo de Peillat no tardaron en viralizarse en Argentina, provocando una ola de críticas. Personalidades del hockey nacional, como Cachito Vigil, expresaron su descontento, y en redes sociales los comentarios negativos hacia Peillat se multiplicaron. Ante esta situación, Peillat respondió con un exabrupto aludiendo a una famosa frase de Diego Maradona.

"Hay muchas cosas que las leo, pero qué sé yo... Hay que hacer mente fría: decir no importa y seguir para adelante. Cuando tomé la decisión supe que iba a haber un 50% de gente que le iba a gustar y un 50% que no, pero al final es mi vida. Al que le guste bien y al que no le guste sorry, como dijo Maradona: ‘Que la sigan chupando’". Esta declaración la hizo en diálogo con Sofía Martínez para la TV Pública.

La frase de Maradona, muy criticada en su momento, fue pronunciada en 2009 tras clasificar a la selección argentina al Mundial de Sudáfrica 2010. Maradona la dirigió a la prensa que, según él, lo había criticado duramente. Usar esta expresión en el contexto de un enfrentamiento deportivo contra su país natal fue visto por muchos como una comparación inadecuada y desafortunada.

"Argentina es un país bastante futbolero y creo que se relaciona todo por ese lado. Si tengo que decir algo, se hubieran puesto del mismo lado cuando sabían que las cosas estaban mal y no lo hicieron. Hoy la gente que está sentada en el sillón de la casa y criticando lo que uno obtuvo, qué le voy a decir... Hagan lo mejor para el país y sigan para adelante. Cada uno es dueño de su vida y puede tomar la decisión que quiere", añadió Peillat en sus primeras declaraciones a TyC Sports.

Lejos de mostrarse arrepentido por su celebración y las críticas recibidas, Peillat defendió su postura: "Yo en el momento que representé a la Argentina lo representé de la mejor manera. Creo que una medalla olímpica poca gente en Argentina la consiguió. Hoy, que te digan las cosas que te dicen, me deja de pensar 'qué buena decisión tomaste' al final del día".

Para cerrar, en charla con TyC Sports, Peillat explicó: "El vínculo es el mismo, no cambió para nada, mi familia vive en Argentina, voy siempre, mis amigos están ahí. En cuanto a la vida no cambió nada, el tema fueron las diferencias en cuanto al deporte, que en su momento se dijeron y se dejaron a un lado, por así decirlo. Uno tiene que tomar decisiones, yo las tomé, si a la gente no le gustó no le gusto, es así".