Mascherano, cerca de seguir como DT de la Sub-20

Luego de lo que fue la eliminación en los Juegos Olímpicos de París 2024 a manos de Francia con la Selección Argentina Sub-23, parece que el futuro de Javier Mascherano seguirá ligado a la conducción de las selecciones juveniles. En los próximos días, el Jefecito se reunirá con Claudio Tapia y está todo dado para que sea ratificado como entrenador de la Sub-20.

Si bien los resultados no se dieron, en AFA están conformes con el trabajo de Mascherano, quien pese a mostrarse muy medido al hablar de su futuro luego de la derrota en cuartos de final de París 2024, estaría dispuesto a continuar en el cargo. En el horizonte ya asoma el Sudamericano Sub-20 de Perú en 2025, que otorgará cuatro lugares para el Mundial de la categoría que se celebrará en Chile.

Está todo dado para que Javier Mascherano siga como DT en Selecciones Nacionales.

AFA lo va a ratificar en una reunión que se va a dar en algunas semanas.

El próximo torneo en calendario:

Sudamericano Sub 20 de Perú -otorga 4 cupos para el Mundial 2025-. pic.twitter.com/MOJW0osPfg — Gastón Edul (@gastonedul) August 8, 2024

Cómo le fue a Mascherano en Sub-20 y Sub-23

Desde su llegada a la conducción de la Selección Argentina Sub-20 en diciembre de 2021, Masche tuvo un andar con altibajos e inclusive una renuncia en el medio. Luego de un gran comienzo adjudicándose los torneos de L'Alcudia y la Copa Maldonado en 2022, la segunda parte de ese año no fue tan positiva de cara a lo que iba a ser el Sudamericano de 2023, su primer torneo grande: se quedó a las puertas en el torneo Esperanzas de Toulón 2022 y quedó eliminado en fase de grupos de los Juegos ODESUR.

Ya en el Sudamericano Sub-20 de Colombia vino el golpe que lo hizo dar un paso al costado: con tres derrotas en cuatro partidos, Argentina no pudo pasar la primera fase. "No creo que siga, el que fallé fui yo y me tengo que hacer cargo", expresó tras ese fracaso. No obstante, tanto Tapia como luego Lionel Scaloni y Lionel Messi lo convencieron para continuar. Se quedó, dirigió el Mundial Sub-20 que se hizo en nuestro país y el equipo quedó a mitad de camino: tras terminar primero en fase de grupos, Nigeria eliminó a la albiceleste ganándole por 2-0.

Pero Mascherano fue por la revancha, ahora con la Sub-23, con la que dirigió en el Preolímpico de Venezuela y, tomándose revancha del año anterior, logró clasificar a París 2024 en la última jornada del cuadrangular final venciendo a Brasil por 1-0 con un gol de Luciano Gondou. La ilusión de la medalla dorada estaba ahí, pero la historia del Jefecito en el banco albiceleste tuvo un nuevo tropiezo, cayendo 0-1 nada menos que ante el local Francia. Sin embargo, todo indica que en los próximos días, confirmación de AFA mediante, esa historia continuará.