CONMEBOL dio a conocer los audios del VAR del penal en Argentina-Colombia

Luego de la derrota de la Selección Argentina en el día de ayer por 2-1 ante Colombia en Barranquilla, hoy se dio a conocer el audio que derivó en la polémica sanción del penal que le dio el triunfo a la selección cafetera. Luego de no cobrar el penal en primera instancia, el árbitro Piero Maza fue llamado por el VAR y, tras chequear la jugada, decidió cobrar la infracción.

Poco después de la igualdad de la albiceleste, el conjunto local respondió con una acción ofensiva en la que Daniel Muñoz cayó en el área luego de un cruce de Nicolás Otamendi. En ese momento Maza decidió que no había contacto entre el defensor argentino y el colombiano, pero desde la cabina del VAR le indicaron al chileno que era una jugada revisable. "Hay un toque con la pierna recogida. Lo toca. Pasa de largo el pie derecho, con el izquierdo golpea y lo termina derribando", fue la sentencia de Juan Lara, el asistente de VAR.

Noticias Relacionadas Con un dudoso penal, Argentina perdió ante Colombia en Barranquilla

Cuando un partido es tan igualado, a veces se define en este tipo de jugadas y eso fue lo que pasó. Ese penal decidió el partido. Él y los cinco del VAR vieron penal, el resto no. El fútbol es un deporte en que hay que mirar lo que te rodea, y lo que hizo Muñoz te dice todo, él no protesta en ningún momento. Ya está, no hay que darle mucha vuelta.

"Pasa adelante con el pie derecho y con el izquierdo golpea. El defensor no toca el balón y con el pie recogido lo derriba", fue la sentencia desde el VAR, luego de casi tres minutos de observar la jugada desde distintos ángulos y con diferentes velocidades. "Es falta sin amonestación, Voy con penal sin tarjeta amarilla", comunicó Maza sobre la decisión final.

Colombia, otra vez en ventaja



A los 60' y de penal, James Rodríguez puso el 2-1 ante #Argentina. #EliminatoriasEnTyCSports pic.twitter.com/AgdlYNT2g7 — TyC Sports (@TyCSports) September 10, 2024

Qué dijo Scaloni sobre la jugada

El entrenador argentino se expresó sobre la acción del penal, y dio su parecer sobre la decisión de Maza: "Cuando un partido es tan igualado a veces se define en este tipo de jugadas y eso fue lo que pasó. Él y los cinco del VAR vieron penal, el resto no. El fútbol es un deporte en que hay que mirar lo que te rodea, y lo que hizo Muñoz te dice todo, él no protesta en ningún momento. Ya está, no hay que darle mucha vuelta", afirmó el Gringo, aún disgustado por la decisión arbitral.

uD83DuDDE3uD83CuDDE6uD83CuDDF7 SCALONI: "ES TRISTE QUE DESPUÉS DEL PENAL PRÁCTICAMENTE NO SE HAYA JUGADO"



El entrenador de la Selección se lamentó luego de la caída ante Colombia por la falta de continuidad en el partido, pero evitó polemizar sobre el arbitraje y reconoció que el local fue justo ganador. pic.twitter.com/Soy1SQ25SW — TyC Sports (@TyCSports) September 10, 2024

Para cerrar el tema, Scaloni buscó ser constructivo y sugirió una cuestión sobre la manera que tiene el VAR de presentarle las jugadas a los árbitros: "Lo que creo y siempre lo dije, es que me gustaría que la primera imagen que va a ver el árbitro no debe ser esa en que parece que lo toca, tiene que ver la imagen entera. Siento que podría ser una cosa a mejorar, que le muestren la jugada de inicio para no condicionar al árbitro", expresó el DT.