Colapinto se enojó con su equipo y lanzó polémicas declaraciones

Franco Colapinto volvió a demostrar su talento en la Fórmula 1, pero su desempeño en el Gran Premio de Singapur estuvo marcado por la polémica. El argentino finalizó en la undécima posición, a un puesto de sumar puntos, y no ocultó su descontento con la estrategia del equipo Williams. La tardanza en la parada en boxes lo dejó sin chances de defender su lugar frente a Sergio “Checo” Pérez, lo que desató su frustración tras la carrera.

En declaraciones posteriores a la competencia, Colapinto fue claro: “Más no se podía hacer. Yo hice todo lo mejor que pude y creo que hice todo bien. Me pararon muy tarde, y me pasó Pérez, si no, no me hubiera pasado”. Con evidente molestia, el piloto argentino afirmó que la estrategia le costó la oportunidad de sumar puntos.

"Creo que podría haber llegado a unos puntos si hubiéramos elegido bien estratégicamente el momento de parar”, añadió,.

El Gran Premio de Singapur, disputado en el exigente circuito urbano de Marina Bay, fue testigo de una destacada actuación de Colapinto, quien logró avanzar rápidamente desde el duodécimo hasta el noveno puesto en la largada. Sin embargo, el desgaste y la elección tardía de la parada en cajas hicieron que Pérez, de Red Bull, lo superara, frustrando las aspiraciones del argentino de sumar nuevamente en el campeonato.

“Fue una parada un poco tarde y también algo lento, pero eso está fuera de mi control”, continuó Colapinto, visiblemente cansado tras las 62 vueltas del trazado singapurense. Pese a su esfuerzo, la decisión de Williams fue determinante en el resultado final, dejándolo a las puertas de los puntos.

El ganador de la carrera fue el británico Lando Norris, quien lideró el 1-3 de McLaren, recortando distancias con el actual líder del campeonato, Max Verstappen, que finalizó segundo. El australiano Oscar Piastri construyó el podio en una jornada donde los cambios de posición y la estrategia fueron claves.