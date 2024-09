Descendió Unión de Sunchales y quedó armado el cruce de play off

En el estadio Miguel Morales de Douglas Haig de Pergamino, Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay venció a Unión de Sunchales por 2 a 0. El triunfo del Lobo se produjo por los goles de Agustín García al minuto y a los 14 del primer tiempo. La victoria mantiene al equipo entrerriano en el Torneo Federal A, y ahora competirá en la segunda fase de la Reválida, en los cruces de play off. En tanto, Unión de Sunchales perdió la categoría y jugará el Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026.

Con esta victoria de Gimnasia, Sportivo Belgrano de San Francisco (Córdoba) ya conoce a su rival para el primer enfrentamiento de play off y serán justamente los entrerrianos de Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, El equipo de Sergio Maza deberá viajar aproximadamente 450 kilómetros hacia Entre Ríos para enfrentar al "Lobo Entrerriano", un rival conocido para la “Verde”, ya que lo enfrentó en la primera etapa del campeonato. En esos encuentros, el conjunto de barrio Alberione se impuso por 1 a 0 tanto en San Francisco, con gol de Máximo Forlín, como en Concepción del Uruguay, donde Brian Flores marcó un golazo que selló la victoria.

#FederalA - Final del partido en Pergamino y descenso de Unión de Sunchales reporta @JuampaGomezOk



Fue victoria de Gimnasia de Concepción del Uruguay por 2 a 0 que logra conservar la categoría pic.twitter.com/HfALE15KNX — Vermouth Deportivo uD83CuDF78 (@vermudeportivo) September 22, 2024

Otro que conoció rival este domingo, fue Villa Mitre de Bahía Blanca, que tuvo descanso este fin de semana. El Linqueño será el conjunto que se medirá ante el tricolor. El elenco dirigido por Carlos Mungo será visitante en el primero de los partidos, luego tendrá la posibilidad de definir de local.

En tanto, Crucero del Norte esperaba un triunfo de Unión de Sunchales para poder aspirar a conseguir una plaza por la reválida y avanzar al lugar que ahora tendrán los entrerrianos. Los misioneros, en consecuencia, seguramente licenciarán a su plantel, por cuanto su nueva participación en el Federal “A”, será en los primeros meses del 2025.

Los cruces de play off quedaron de la siguiente manera

San Martín (Formosa) vs San Martín (Mendoza)



Villa Mitre (Bahía Blanca) vs El Linqueño



Sp. Belgrano (San Francisco, Córdoba) vs Gimnasia (Concepción del Uruguay, Entre Ríos)



Argentino (Monte Maíz, Córdoba) vs Huracán (Las Heras de Mendoza)



Kimberley (Mar del Plata) vs Sarmiento (Resistencia, Chaco)



Sportivo Las Parejas (Las Parejas, Santa Fe) vs Estudiantes (San Luis)



Sol de América (Formosa) vs Cipolletti



Sportivo Gutiérrez (M)endoza vs Independiente (Chivilcoy)



Atenas (Río Cuarto) vs Juventud Unida Universitario de San Luis



Camioneros de General Rodríguez vs Boca Unidos de Corrientes



Germinal (Rawson, Chubut) vs Douglas Haig de Pergamino



Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) vs Deportivo Rincón de Rincón de los Sauces (Neuquén)



Olimpo (Bahía Blanco) vs 9 de Julio (Rafaela, Santa Fe)