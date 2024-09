Título sudamericano en esquí para la neuquina Nahiara Diaz

En Corralco, Chile, se disputó el campeonato sudamericano de esquí de fondo, modalidad sprint. La neuquina Nahiara Díaz González se quedó con el título que le permitió cerrar de gran forma la temporada 2024, donde ya había ganado también en especialidad nórdico.

Para la juvenil de 20 años, fue cerrar la temporada sudamericana de la mejor forma. En la prueba de los 5 kilómetros se quedó con la medalla de oro, seguida por su compatriota Agustina Groetzner, definiendo el podio en la última carrera. Previamente, habìa ganado la corona sudamericana en esquí nórdico, 5 kilómetros que se había disputado en el Cerro Catedral de Bariloche, lugar donde se corrieron las dos primeras fechas del circuito.

En relación a la temporada, se disputó el nacional en el Lago Hermoso, San Martín de los Andes, mientras que Corralco fue escenario de la segunda parte del sudamericano, donde se disputaron dos carreras del circuito, más dos fechas del circuito chileno que tuvo nivel internacional.

“Estoy muy contenta, fue una temporada bastante particular, porque no me dejó buenas sensaciones en algunas carreras ya que esperaba más de mí, pero por suerte pude mejorar a lo último y cerrar de buena forma” expresó Nahiara en el programa Grito Sagrado por AM550, agregando la importancia del trabajo en equipo “Somos 7 en la selección, es muy importante el apoyo del equipo porque pasamos muchos meses fuera de casa, veo más a ellos que a mi familia”.

Ahora, para la integrante de la selección Argentina, se viene el inicio de la gira europea desde el mes de noviembre, en lo que será la previa del mundial U23 que se desarrollará en Val Thorens, Francia, en febrero del 2025; y que entregará boletos para los próximos Juegos del 2026 en Italia (Milán y Cortina D´Ampezzo) “Es el próximo gran objetivo” expresó.

Cabe destacar, que la joven neuquina, ya participó de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing 2022, compitiendo en los 10 kilómetros clásicos de ski de fondo, y en la prueba de sprint estilo libre, siendo la más joven de la delegación.

La entrevista a Nahiara Díaz en Grito Sagrado: