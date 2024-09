Las medallas que consiguieron los neuquinos en el Panamericano de Taekwondo

Se disputó en Perú, el Torneo Panamericano Kukkiwon de Taekwondo donde la delegación argentina contó con un buen número de competidores. Por el lado de Neuquén, fueron cuatro los atletas presentes, donde se cosecharon tres medallas; una plata y dos bronces.

Lima fue sede de la primera competencia panamericana, que fue organizada por la Federación Deportiva Peruana de Taekwondo, y con el aval de la Unión Panamericana (PATU).

La medalla de plata quedó en manos de Santino Mazzanti, quien en los -68kg (Adulto) consiguió una destacada actuación imponiéndose en octavos de final al representante de Cuba, derrotó a Nicaragua en cuados, y logró un gran triunfo ante el representativo de Canadá, y en final, con una lesión mediante, no pudo frente a otro argentino.

“Venía a esta copa buscando evaluar mi rendimiento, sin ningún resultado específico en mente. Empecé desde octavos con toda la mejor actitud posible y de a poco me di cuenta que iba avanzando cada vez más. Gané el combate contra el representante de Cuba, luego de Costa Rica y al ganarle a Canadá ya me encontraba en la final, cansado, dolorido pero pensando que tenía que seguir dando el 100. Aun si la final no se me dio, me voy totalmente emocionado, contento y agradecido con todo lo aprendido y encima con una plata panamericana para mi país, mi provincia y mi gente” expresó Mazzanti, quien además agradeció en redes sociales a DT, familia, y entidades por el apoyo para poder competir.