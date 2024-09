Un campeón del mundo tomó la sorpresiva decisión de retirarse a los 31 años

En una decisión que sorprendió al mundo del fútbol, el defensor Raphaël Varane tomó la decisión de dejar el fútbol a los 31 años de edad. El francés, que comunicó la decisión en su cuenta de Instagram, se retira con 22 títulos en su haber donde destacan la Copa del Mundo de Rusia 2018 con Francia y nada menos que cuatro Champions League con la camiseta de Real Madrid.

El defensor había finalizado contrato con Manchester United, donde recaló en 2022, y se había unido al recién ascendido Como de la Serie A italiana. Sin embargo, múltiples problemas de lesiones (el principal en los meniscos de una de sus rodillas) en sus últimos años de carrera lo hicieron tomar esta decisión. En su último club, Varane apenas pudo disputar 23 minutos en Copa Italia frente a la Sampdoria antes de ser sustituido. Él mismo le pidió al club no ser inscripto en la nómina de la liga porque ya se le dificultaba entrenar hasta que llegó a la determinación de colgar los botines.

"En mi carrera he asumido muchos desafíos, me he levantado una y otra vez. Se suponía que casi todo era imposible. Emociones increíbles, momentos especiales y recuerdos que durarán toda la vida. Reflexionando sobre estos momentos, anuncio mi retiro del juego que a todos tanto nos gusta con inmenso orgullo y sensación de realización" fue parte del mensaje de Varane en Instagram, en un posteo donde incluyó fotos de los mejores sus pasos por la selección de Francia y todos sus clubes (Lens, Real Madrid y Manchester United)

Los títulos de Varane

Ya teniendo casi todos los "grandes títulos" alcanzados a sus 25 años, el defensor francés fue un privilegiado dentro del mundo del fútbol. En total alcanzó 22 títulos que se repartieron entre Real Madrid, Manchester United y Francia. Con el Merengue, donde estuvo entre 2011 y 2022, sumó tres títulos de La Liga, una Copa del Rey, tres Supercopas de España, cuatro Champions League, tres Supercopas de Europa y levantó cuatro veces el Mundial de Clubes. En su paso por el Manchester United se hizo con una FA Cup y una Copa de la Liga.

Con Francia su máximo logro fue el mencionado Mundial de Rusia 2018, aunque también consiguió la Nations League. Su último partido con la selección fue la final del Mundial de Qatar 2022, en la que Argentina se consagró campeona del mundo. En febrero de 2023, Varane tomó la decisión de retirarse de Les Bleus.