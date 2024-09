El neuquino que se consagró en el Panamericano en levantamiento de pesas

Se desarrolló en Guayaquil, Ecuador, el campeonato Panamericano de levantamiento de pesas Sub 16 y Sub 17, competencia que tuvo a cinco juveniles representando a Argentina en diferentes categorías; entre ellos el neuquino Benjamín Turner, quien logró la medalla de oro, y comienza abrirse lugar dentro del plano nacional con la celeste y blanca.

Con 17 años, entrena en La Tribu, gimnasio que se especializa en los entrenamientos y donde se formó hasta llegar al mundial de categoría donde quedó séptimo puesto. “Tuve buen resultado en el mundial, pero definimos con mi entrenadora (Débora Sandoval) subir de categoría y con eso nos fue muy bien en el Panamericano” expresó el juvenil, que ahora compite en los hasta 81kg.

En la competencia continental, logró las marcas de 119 kg en arranque, mejorando 5 kilos en comparación al mundial, y en envión registró 148 kg, haciendo un cambio notorio de más de 100 kilos en comparación a la gran cita, haciendo en Ecuador un total de 267 kg, coronándose campeón .

Años anteriores, supo representar a Neuquén en los Juegos integrados de la Patagonia, disciplina que con el correr de los tiempos va creciendo en cantidad gracias de los gimnasios adeptos. Llegar a la selección nacional es el producto de hacer bien las cosas en los provinciales y nacional, para que los integrantes de la selección pueda observarte “Con los entrenadores de la selección hablo mucho, tuve muchos viajes ya con ellos. No viajamos a Buenos Aires a entrenar, lo hacemos más acá. Me permiten llegar más tarde al colegio por mis entrenamientos (va al Bilingüe) “

Cabe destacar, que subir de categorías (por kilos) lleva una mejor preparación en todos los aspectos, “Ahora entreno más, me alimento mejor, me concentro más en lo que tengo que hacer y concentrarme en la técnica para subir los kilos”, a eso agregarle que “trabajé bastante con la psicóloga, es importante después de algunos torneos cuando no te va como uno esperaba".

Entre los palmares del neuquino, que comenzó desde los 7 años, se encuentra el título nacional en categorías formativas, Liga patagónica de Levantamiento de pesas, y el pasado año se quedó con la copa Serena, que se disputa en Chile como carácter internacional.

Para Turner, la próxima temporada sube sub 20, categoría por edad donde ya compitió en varias ocasiones. Por lo pronto, tendrá como principal objetivo en el cierre del 2024 el campeonato nacional, que se desarrollará en noviembre en Bariloche.

Mirá la entrevista completa: