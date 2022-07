Neuquinos se lucieron en el Patagónico de pesas

Se disputó en el CEF n° 1 de Neuquén, la cuarta fecha del patagónico de Levantamiento de pesas, competencia que tuvo destaca presencia para Neuquén. Benjamín Turner de EDA Sandoval Weightlifting logró marca mínima nacional y sudamericana en Sub 15.

La Competencia tuvo un total de 35 pesistas que integran la Liga Patagónica subregión norte. 14 atletas eran de Neuquén, representativos de EDA Sandoval Weightlifting y de la escuela Halteras, de Daniel Urbano. Sumando a ellos, los representantes de El Bolsón y Bariloche.

Benjamín Turner, logró en Sub 15. La marca mínima nacional M67 kg, que le permitirá estar en el nacional que se disputará en San Luis a fin de año, y con chances de integrar la selección Argentina tras hacer la marca Sudamericana.

Además, consiguió registro Sudamericana Luna Lupiañez en sub 15, mientras que a nivel nacional los marcas fueron para: Calvo David en sub 15, Valentín Álvarez en sub 20 y Agustina Carrara en Sub 15m todos ellos de EMPEB Caracal de El Bolsón, más Katherina Szebun, quien junto a Lupiañez integran EDA Bariloche.

En categoría Absoluto, Julián Barón se ubicó en la primera colocación, el representante del Gimnasio Halteras compartió podio con su compañero de equipo Iván Gurevich (Tercero). En damas, Abigail Barros se ubicó segunda en la misma categoría.

En rama femenina, Victoria Wasikwsky se quedó con el segundo puesto en sub 17, seguida por Sofía Vega, ambas de Sandoval Weightlifting. Por otro lado, Celeste Torres quedó en segundo lugar en Sub 20.

La Liga patagónica de levantamiento de pesas tiene el aval de la Confederación Argentina. Disputó sus primeras fechas en Rawson, Bariloche, El Bolsón y la cuarta en Neuquén. La quinta tendrá la particularidad de que se unirán en una sola la región Patagonia norte y sur, del 26 al 28 de Agosto, nuevamente en Rawson.