Así será el predio de River Plate en San Martín de los Andes

Tras confirmarse que River Plate compró tierras en San Martín de los Andes para la construcción de un predio exclusivo, la ciudad cordillerana se vio revolucionada ante la posibilidad de tener al plantel profesional otra vez cerca durante los próximos 10 eneros. Es que en 2019 y 2020, con Marcelo Gallardo al mando, el Millonario hizo pretemporada durante enero en el Chapelco Golf & Resort, que finalmente le vendió parte de sus terrenos al club de Núñez.

En diálogo con el Noticiero Central de Canal 24/7, el presidente de la Estancia Chapelco Jorge Taylor habló sobre el revuelo que generó la noticia en San Martín de los Andes: "Es un motivo de alegría para muchísimos sanmartinenses, a pesar que algunos se asustan un poco porque piensan que al venir River para acá signifique que San Martín se empiece a parecer a Buenos Aires, pero después se entiende mejor la cosa y ahí están todos contentos".

Taylor destacó que "hay mucha gente contenta" pero que "además del sentimiento, lo importante es que San Martín da otro paso muy importante en integrarse al mundo del deporte de elite, lo hicimos con Chapelco Golf (en el que llevaron campeonatos internacionales del PGA) y con River q tuvimos experiencias de pretemporadas en 2019 y 2020".

Sobre el convenio, indicó que se firmó por 10 años en los que River Plate hará su pretemporada en la provincia de Neuquén. Si bien no precisó la totalidad de la inversión, porque estará a cargo del Millonario, describió que "no serán canchas con gradas, no se trata de un estadio. Son dos canchas de fútbol 11 en las que el equipo profesional va a entrenar en esas 2 semanas de pretemporada en enero".

River Plate también tiene escuelas de fútbol con sede de Neuquén capital y en Plottier. Este último fin de semana, las categorías del femenino capitalino disputaron un encuentro amistoso organizado por las entrenadoras del club Río Grande en el predio de la Fundación Neuquén Oeste, detrás del estadio Ruca Che.