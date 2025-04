Se recuperó de un cáncer, volvió a jugar y ganó el Regional con el Rojo

Independiente de Neuquén logró este fin de semana el título en el Regional Patagónico A de hockey, organizado por la Federación Neuquina tanto en rama masculina y femenina, competencia que deposita a la institución en una nueva Superliga.

La diversidad de edad y de momentos es lo que enriquece a un grupo deportivo, y si todo eso se logra unir por un bien común, los resultados se terminan dando. En el caso del rojo, el volver a conseguir el título Patagónico, marca la continuidad de una institución que siempre dice presente en los torneos importantes.

El 2024 no fue un año cualquiera para una de las referentes del plantel de primera damas, Ingrid Hoffman venía de jugar un mundial con el seleccionado argentino master, cuando la llegada de su segundo hijo le puso pausa a la carrera deportiva, y en el medio una complicación impensada: Cáncer de mama, y con él un largo periodo de pelea que inició post parto, y una recuperación que fue superado.

El actual año trajo mejores aires, retornó a la práctica en el primer equipo donde este fin de semana consiguió un nuevo título importante para el Hockey de Independiente: campeonas regionales a nivel clubes A, y ascenso a Superliga.

“Arranque el año siempre con el sueño de volver a jugar un torneo así pero no con la idea real de lograrlo, fui despacio y con tranquilidad, despacito lo fui logrando” dijo Ingrid en charla con Grito Sagrado, agregando además que “Fue un sueño porque no me imaginé estar tantos minutos en la cancha, se dio así y estoy feliz”.