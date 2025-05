Franco Colapinto vuelve a correr en Formula 1: expectativas y desafíos en Imola

El fin de semana se producirá el retorno a la Fórmula 1 de Franco Colapinto, esta vez con el equipo Alpine, quienes confirmaron al argentino como titular en el lugar de Jack Doohan. Imola será el escenario para el esperado debut donde varios especialistas ya pusieron el ojo en lo que puede ser un cambio positivo para la escudería francesa.

El Gran Premio de Emilia Romaña en el Autódromo Enzo y Dino Ferrari será el primer examen de Franco Colapinto dentro de la temporada 2025, que luego tendrá las carreras de Mónaco, Barcelona, Canadá y Austria ya confirmadas como el auto dos de Alpine, escudería que llegó este año como piloto de reserva y con el apoyo de Flavio Briatore, acompañado por los malos resultados de Doohan, consiguió el objetivo de estar en parrilla.

Ante este regreso, son varios los ex Fórmula 1 quienes pusieron su mirada en el argentino para el análisis, entre ellos el colombiano Juan Pablo Montoya, quien supo pelear títulos y carreras ante la Ferrari de Schumacher. El ex piloto de Williams y McLaren destacó que en su momento hizo que Alex Albon “tenga que ponerse las pilas porque se dio cuenta que si no se le iba a complicar la cosa. Hoy está haciendo un muy bien trabajo en Williams”, remarcando sobre esto que ahora puede complicar bastante la vida a Gasly.

Por otra parte, sostuvo que las carreras venideras son ideales para el argentino, ya que “Imola lo conoce bien y corrió toda su vida. Tiene Mónaco, donde corrió varias veces y tiene Barcelona, donde ha hecho millones de vueltas. Entonces son pistas donde ser competitivo, no debería ser tan complicado”.

"Franco ahora puede complicar bastante la vida a Gasly" dijo Montoya en el análisis

Por su parte Ralf Schumacher, hermano menor del múltiple campeón, ex piloto y hoy comentarista de TV, expresó que entendió la decisión de Flavio a la hora de sacar a Jack Doohan “No es lo suficientemente bueno para la Fórmula 1”, en contrapartida al argentino, “Colapinto ha llegado muy lejos en la Fórmula 1. Pero también tuvo tres accidentes fatales al final. Aun así, creo que Flavio Briatore cree en él, y obviamente trae consigo mucho dinero”.

Cabe destacar que desde la Fórmula 1 también se hizo un análisis del retorno de Colapinto a la máxima categoría, donde remarcó las 8 carreras disputadas con el Williams yendo de más a menos e impresionando a más de uno, aunque título su primer paso como “De la brillantez en Bakú a las dificultades en Sao Paulo”.