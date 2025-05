Fórmula 1, Norris hizo la pole en Mónaco

Se corrió la clasificación del Gran Premio de Mónaco de la Formula 1, Lando Norris con su McLaren se quedó con la Pole por encima del gran favorito Leclerc y su compañero de equipo Piastri. Colapinto partirá 18.

Ante todos los pronósticos, Norris se quedó con el 1 de la largada del Gran Premio de Mónaco, con un tiempo de 1:09.954 dio la vuelta más rápida de la clasificación y marcó el record de pista, alcanzando así su pole 11 en la máxima categoría.

Segundo fue el local Charles Leclerc quien había hecho unos muy buenos entrenamientos y en la última vuelta estuvo a punto de recuperar el 1, pero quedó a 0.0109. Tercer lugar para Oscar Piastri, compañero de equipo de Norris y líder del campeonato. Cuarto cajón para e siete veces campeón Lewis Hamilton.

Los Alpine tuvieron una floja actuación, el auto no está andando acorde a lo que la pista necesita y tanto Colapinto como Gasly lo sufren. El piloto Francés partirá 17, mientras que el argentino, que quedó 20, partirá en el lugar 18.

“Hice el mismo tiempo que con la goma blanda, el auto no traccionar y no sale de las curvas lentas, se siente muy duro. Tenemos que entender más el auto porque algo mal hay. Este no es nuestro circuito y no es nuestro finde” expresó post clasificación el argentino.